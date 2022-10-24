'Просто понесло': пропагандист Красовський вибачився за заклики вбивати українських дітей

Антон Красовський вибачився за слова про українських дітей / скріншот

Російський пропагандист і путініст Антон Красовський, який публічно закликав вбивати українських дітей, "вибачився" за свої слова, заявивши, що його просто "понесло в прямому ефірі".

За його словами, він нібито не "побачив межі".

"Слухайте, мені по-справжньому ніяково, що я якось не побачив цієї межі. Про дітей. Ну, буває так: сидиш в ефірі, тебе несе. І ти не можеш зупинитися. Я прошу вибачення у всіх, хто отетерів від цього", - написав пропагандист в Telegram.

"Я прошу вибачення у всіх, хто отетерів від цього. Прошу вибачення у Маргарити (Симоньян, - ред.), у всіх, для кого це здалося диким, немислимим і непереборним", - додав він.

Скандал з пропагандистом Красовським

Відомий російський пропагандист Антон Красовський публічно в ефірі російського телебачення закликав вбивати українських дітей. Він без ноток жарту в голосі сказав, що українських дітей потрібно або топити, або спалювати.

Подібні висловлювання здивували навіть одну з головних пропагандисток РФ - головного редактора каналу RT Маргариту Симоньян. Вона назвала його висловлювання "дикими і огидними" і заявила, що припиняє співпрацю з Красовським.

Цікаво, що раніше прессекретарка Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова дуже схвально відгукувалася про Красовського, називаючи його "талановитою людиною", яка "говорить правду".

"Інформаційна атака на Антона Красовського по всіх фронтах. За що? Просто за те, що людина багато років говорить очевидні речі, говорить правдиво, говорить у своїй манері, говорить, виходячи зі своєї освіти, рівня, він фантастично талановита людина", - мало не в істериці говорила Захарова в ефірі іншого російського пропагандиста Соловйова.

Антон Красовський - що про нього відомо

Антон Красовський - 47-річний російський телеведучий, директор мовлення російською мовою телеканалу RT.

Раніше був відомий в Росії як ліберал, опозиційних до Путіна поглядів, закликав російське керівництво припинити війну на Донбасі.

Співпрацював і дружив з Ксенією Собчак.

"Всенародну" популярність Антону Красовському приніс камінг-аут в 2013 році. Він публічно зізнався, що є геєм. А потім - що він ВІЛ-позитивний.

У розпал Євромайдану, в лютому 2014-го, Красовський разом з Собчак провели тиждень в Києві. Вони гуляли містом в українських народних костюмах, взяли інтерв'ю у Петра Порошенка.

У 2018 році Красовський став довіреною особою Собчак на президентських виборах, а сам тоді ж намагався балотуватися в мери Москви.

C каналом Russia Today почав співпрацювати в 2019 році.

У січні 2022 року Красовський погрожував спалити Конституцію України, якщо наша країна вступатиме в НАТО.

"Ми заберемо у вас вашу Конституцію, ми спалимо її на Хрещатику разом з вами на ваших же вогнях, як ви любите, на шинах, на покришках", - говорив пропагандист.

У лютому 2022 року Красовський підтримав повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Раніше пропагандист Володимир Соловйов закликав знищити два українські міста ‒ Харків і Львів.

До того Соловйов впадав в істерику через наступ ЗСУ на Донбасі. Він вигукував заклики на адресу Кремля: мовляв, час "посилити" війська Росії на цьому напрямку (щоб окупанти змогли уникнути оточення).

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