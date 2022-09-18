"Привезеш мені чиюсь голову": росіянки замовляють "трофеї" з війни - перехоплення

Російські військові/ Reuters, Радіо Свобода

Російським окупантам в Україні їхні родичі в РФ замовляють "трофеї" з війни.

Про це йдеться в перехопленні переговорів, оприлюдненому Службою безпеки України. При цьому наречена окупанта закликає його привозити "трофеї", зняті з убитих українців.

"Нашивки, взуття, військові куртки, зняті окупантами з тіл полеглих у бою українських захисників, і відрізані голови - ось вершина мрій простої російської дівчини з Підмосков'я", - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що росіянка мріє, щоб її майбутній чоловік після повернення з війни в Україні працевлаштувався в ПВК "Вагнер" і тоді він зможе подарувати їй навіть відрізану людську голову.

"Привезеш мені купу кітелів, чиюсь голову. Я Лизке показувала, як" Вагнера " відрізали голову мужику... Іллюша, без кітеля ти не можеш бігти (нецензурно, - ред.)", - додала самка рашиста.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у російських загарбників почалася справжня паніка після серії точних ударів ЗСУ.

Один з російських окупантів поскаржився свій дружині, що в результаті ударів ВСУ знищена база з паливом і технікою.

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