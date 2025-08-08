Син Віктора Павліка помер: на що хворіла дитина і який вигляд має його могила

Коротко:
- Від чого помер син Віктора Павліка
- Чому син Віктора Павліка відмовився від лікування
Український відомий співак Віктор Павлік згадав свого сина, який помер від раку кілька років тому.
Павло Павлік довго хворів і помер у віці 21 року п'ять років тому.
"Сьогодні минає 5 років, як не стало мого сина Павла. Йому був лише 21...Біль не минає. Люблю. Пам'ятаю. Сумую щодня", - написав артист у річницю пам'яті сина. Вона також поділився фотографіями, де він позує разом зі своїм сином.
Від чого помер син Віктора Павліка
Про хворобу Павла Павліка стало відомо в серпні 2018 року. Тоді в нього виявили рідкісну і важку форму раку - саркому хребців. У жовтні того ж року Віктор Павлік попросив допомоги для лікування свого сина.
У червні 2020 року Павло написав на своїй сторінці у Facebook пост, у якому повідомив про припинення лікування. Він розповів, що пройшов 18 курсів хіміотерапії та курс променевої терапії, проте лікування не дало результатів. При цьому Павло заявив, що не припиняє боротьби і не полишає вірити в одужання.
"Сьогодні я вже не можу пересуватися без візка, а цей текст друкую однією рукою, оскільки друга рука продовжує втрачати свою функціональність. Я закінчив своє лікування хіміопрепаратами, але не тому що воно більше не потрібне, а тому що воно більш безглузде. Нам не вдалося зупинити розвиток моєї хвороби, вона продовжує активно вражати мій організм, руйнуючи його зсередини. А значить мені залишилося тільки протриматися в живих скільки зможу", - написав тоді він.
Останні дні свого життя юнак провів у госпіталі.
Як виглядає могила сина Віктора Павліка
У річницю смерті сина, мати молодого хлопця Лариса Созаєва опублікувала сумний пост про свого покійного сина і показала, який вигляд має його могила.
"Ніхто справді не помер, поки не зникнуть викликані ними у світі хвилі". Сьогодні, у річницю смерті мого сина, я відчуваю ці хвилі, вібрації, які залишив Паша. Сподіваюся, це відчують і ті, хто його знав... та просто згадає", - написала вона.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Як повідомляв Главред, раніше дружина Віктора Павліка, бізнесвумен і його концертний директор Катерина Реп'яхова, зізналася, через що артист ставив їй ультиматуми і погрожував розлученням.
Також Віктор Павлік потрапив у конфуз із фанатками - на фотосесії після концерту співак смішно відреагував на близькість великого скупчення чужих, романтично налаштованих жінок.
Вас також може зацікавити:
- Відомий співак публічно обізвав і принизив Віктора Павліка - що трапилося
- Дружина Віктора Павліка розповіла про пухлину в грудях
- Послухайте самі: дружина Віктора Павліка показала, як боролася за свого сина
Про персону: Віктор Павлік
Віктор Франкович Павлік - відомий український співак, гітарист і композитор. Колишній лідер гурту "Анна-Марія". Народний артист України (2015), повідомляє "Вікіпедія".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред