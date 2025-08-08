Син Віктора Павліка помер: на що хворіла дитина і який вигляд має його могила

Віктор Павлік звернувся до свого сина у п'яту річницю його смерті.

Від чого помер син Віктора Павліка / Колаж Главред, фото Instagram/viktorpavlik

Від чого помер син Віктора Павліка

Чому син Віктора Павліка відмовився від лікування

Український відомий співак Віктор Павлік згадав свого сина, який помер від раку кілька років тому.

Павло Павлік довго хворів і помер у віці 21 року п'ять років тому.

"Сьогодні минає 5 років, як не стало мого сина Павла. Йому був лише 21...Біль не минає. Люблю. Пам'ятаю. Сумую щодня", - написав артист у річницю пам'яті сина. Вона також поділився фотографіями, де він позує разом зі своїм сином.

Син Віктора Павліка помер 5 років тому / Фото Instagram/viktorpavlik

Від чого помер син Віктора Павліка

Про хворобу Павла Павліка стало відомо в серпні 2018 року. Тоді в нього виявили рідкісну і важку форму раку - саркому хребців. У жовтні того ж року Віктор Павлік попросив допомоги для лікування свого сина.

У червні 2020 року Павло написав на своїй сторінці у Facebook пост, у якому повідомив про припинення лікування. Він розповів, що пройшов 18 курсів хіміотерапії та курс променевої терапії, проте лікування не дало результатів. При цьому Павло заявив, що не припиняє боротьби і не полишає вірити в одужання.

Син Віктора Павліка помер 5 років тому / Фото Instagram/viktorpavlik

"Сьогодні я вже не можу пересуватися без візка, а цей текст друкую однією рукою, оскільки друга рука продовжує втрачати свою функціональність. Я закінчив своє лікування хіміопрепаратами, але не тому що воно більше не потрібне, а тому що воно більш безглузде. Нам не вдалося зупинити розвиток моєї хвороби, вона продовжує активно вражати мій організм, руйнуючи його зсередини. А значить мені залишилося тільки протриматися в живих скільки зможу", - написав тоді він.

Син Віктора Павліка помер 5 років тому / Фото Instagram/viktorpavlik

Останні дні свого життя юнак провів у госпіталі.

Як виглядає могила сина Віктора Павліка

У річницю смерті сина, мати молодого хлопця Лариса Созаєва опублікувала сумний пост про свого покійного сина і показала, який вигляд має його могила.

"Ніхто справді не помер, поки не зникнуть викликані ними у світі хвилі". Сьогодні, у річницю смерті мого сина, я відчуваю ці хвилі, вібрації, які залишив Паша. Сподіваюся, це відчують і ті, хто його знав... та просто згадає", - написала вона.

Могила сина Віктора Павліка Павла / Фото Facebook/Лора Созаєва

Про персону: Віктор Павлік Віктор Франкович Павлік - відомий український співак, гітарист і композитор. Колишній лідер гурту "Анна-Марія". Народний артист України (2015), повідомляє "Вікіпедія".

