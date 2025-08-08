Рус
Син Віктора Павліка помер: на що хворіла дитина і який вигляд має його могила

Олена Кюпелі
8 серпня 2025, 14:33
464
Віктор Павлік звернувся до свого сина у п'яту річницю його смерті.
Від чого помер син Віктора Павліка
Від чого помер син Віктора Павліка / Колаж Главред, фото Instagram/viktorpavlik

Коротко:

  • Від чого помер син Віктора Павліка
  • Чому син Віктора Павліка відмовився від лікування

Український відомий співак Віктор Павлік згадав свого сина, який помер від раку кілька років тому.

Павло Павлік довго хворів і помер у віці 21 року п'ять років тому.

відео дня

"Сьогодні минає 5 років, як не стало мого сина Павла. Йому був лише 21...Біль не минає. Люблю. Пам'ятаю. Сумую щодня", - написав артист у річницю пам'яті сина. Вона також поділився фотографіями, де він позує разом зі своїм сином.

Син Віктора Павліка помер 5 років тому
Син Віктора Павліка помер 5 років тому / Фото Instagram/viktorpavlik

Від чого помер син Віктора Павліка

Про хворобу Павла Павліка стало відомо в серпні 2018 року. Тоді в нього виявили рідкісну і важку форму раку - саркому хребців. У жовтні того ж року Віктор Павлік попросив допомоги для лікування свого сина.

У червні 2020 року Павло написав на своїй сторінці у Facebook пост, у якому повідомив про припинення лікування. Він розповів, що пройшов 18 курсів хіміотерапії та курс променевої терапії, проте лікування не дало результатів. При цьому Павло заявив, що не припиняє боротьби і не полишає вірити в одужання.

Син Віктора Павліка помер 5 років тому
Син Віктора Павліка помер 5 років тому / Фото Instagram/viktorpavlik

"Сьогодні я вже не можу пересуватися без візка, а цей текст друкую однією рукою, оскільки друга рука продовжує втрачати свою функціональність. Я закінчив своє лікування хіміопрепаратами, але не тому що воно більше не потрібне, а тому що воно більш безглузде. Нам не вдалося зупинити розвиток моєї хвороби, вона продовжує активно вражати мій організм, руйнуючи його зсередини. А значить мені залишилося тільки протриматися в живих скільки зможу", - написав тоді він.

Син Віктора Павліка помер 5 років тому
Син Віктора Павліка помер 5 років тому / Фото Instagram/viktorpavlik

Останні дні свого життя юнак провів у госпіталі.

Як виглядає могила сина Віктора Павліка

У річницю смерті сина, мати молодого хлопця Лариса Созаєва опублікувала сумний пост про свого покійного сина і показала, який вигляд має його могила.

"Ніхто справді не помер, поки не зникнуть викликані ними у світі хвилі". Сьогодні, у річницю смерті мого сина, я відчуваю ці хвилі, вібрації, які залишив Паша. Сподіваюся, це відчують і ті, хто його знав... та просто згадає", - написала вона.

Могила сина Віктора Павлика Павла сина Віктора Павлика
Могила сина Віктора Павліка Павла / Фото Facebook/Лора Созаєва

Як повідомляв Главред, раніше дружина Віктора Павліка, бізнесвумен і його концертний директор Катерина Реп'яхова, зізналася, через що артист ставив їй ультиматуми і погрожував розлученням.

Також Віктор Павлік потрапив у конфуз із фанатками - на фотосесії після концерту співак смішно відреагував на близькість великого скупчення чужих, романтично налаштованих жінок.

Про персону: Віктор Павлік

Віктор Франкович Павлік - відомий український співак, гітарист і композитор. Колишній лідер гурту "Анна-Марія". Народний артист України (2015), повідомляє "Вікіпедія".

