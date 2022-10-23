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"Це наш метод": відомий пропагандист РФ закликав топити і спалювати українських дітей

23 жовтня 2022, 12:46

Він заявив, що українських дітей, які говорять про окупацію росіянами територій України, просто потрібно вбивати.

Российский пропагандист Антон Красовский
Відомий російський пропагандист закликав топити і спалювати українських дітей/ скрін

Відомий російський пропагандист і путініст Антон Красовський публічно в ефірі російського телебачення закликав вбивати українських дітей.

Він без ноток жарту в голосі сказав, що українських дітей потрібно або топити, або спалювати. Відео з відповідною заявою з’явилося у мережі.

Красовський брав інтерв’ю у гостя студії. Гість розповідав про те, що багато українських дітей – навіть російськомовних – говорять, що росіяни окупували українські землі. При цьому він дивувався, що російськомовні діти ідентифікують себе як українців.

Пропагандист Красовський, вислухавши таку розповідь гостя студії, заявив, що дітей після такого нібито потрібно просто топити у річці.

"А прямо топити потрібно було таких у Тисині, прямо де "плине кача". Прямо топити, топити в Тисині. Це не ваш метод, тому ви інтелігентні люди і письменники-фантасти, але це наш метод. От прямо сказав, що москалі окупували, і одразу кидаєш у річку зі стрімкою течією", – заявив пропагандист абсолютно серйозним голосом.

Його гість, здається, сам здивувався такій заяві. Він спробував перевести тему на менш жорстоке "покарання" для українських дітей і зазначив, що для "перевиховання" можна застосовувати різки. Але пропагандист Красовський придумав ще один жорстокий спосіб позбуватися дітей, які мислять не так, як потрібно Кремлю – спалювати їх.

"А от у них в Карпатах кожна хата називається "смерекова хата". То просто забивати туди дітей і спалювати", – заявив путініст.

Российский пропагандист Антон Красовский
скрін

Нагадаємо, пропагандист Красовський уже не раз робив скандальні заяви, спрямовані проти України. Так, за місяць до широкомасштабного вторгнення РФ в Україну він відкрито погрожував вбивствами мирних українців. Путініст заявляв, що РФ не дозволить Україні вступити в НАТО, а її Конституцію спалять на Хрещатику.

Раніше повідомлялося, що російська пропагандистка Маргарита Симоньян виступила несподіваною заявою, яка здивувала навіть терориста Ігоря Гіркіна. У своєму зверненні одна з рупорів Кремля закликала росіян зав'язувати з брехнею. Гіркін з іронією прокоментував таку заяву і сказав, нібито пропагандистка намагалася переконати саму себе.

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