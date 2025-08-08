Дощі накриють кілька областей: стала відома дата сильних опадів

Погоду на вихідні буде визначати масштабний антициклон, який накриє нашу державу.

https://glavred.net/synoptic/dozhdi-nakroyut-neskolko-oblastey-stala-izvestna-data-silnyh-osadkov-10688162.html Посилання скопійоване

Погода в Україні - дощі накриють кілька областей/ фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні на вихідні, 9-10 серпня

У яких областях будуть йти дощі

Якою буде температура повітря

Погода в Україні на вихідні, 9 і 10 серпня, буде переважно сухою через вплив масштабного антициклону Ines, який накриє всю Європу.

У ці дні в Україні скрізь буде сонячно. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

відео дня

Вона зазначила, що певні винятки будуть лише в невеликій кількості областей. Так, локальні дощі найближчої ночі пройдуть на Житомирщині, Чернігівщині, Київщині, а в неділю ввечері місцями в західних областях.

"Температура повітря в Україні вночі коливатиметься в межах +14…+19 градусів, на півдні до +20…+22 градусів, а в денні години повсюди буде комфортно тепло, +25…+29 градусів, у центральних областях подекуди до +30, у південній частині ще спекотно, +30…+33 градуси", – зазначила Діденко.

Погода в Україні 9 серпня/ meteoprog

Погода в Україні 10 серпня/ meteoprog

Погода в Києві на вихідні

У Києві найближчої ночі та завтра вранці є ймовірність невеликого дощу, а вдень у суботу та впродовж доби 10 серпня в столиці нашої держави буде домінувати суха повітряна маса.

"Повітря вночі в Києві буде свіжим, вважайте на протяги з вікон, якщо ви ще спите, не вкриваючись, в межах +14…+16 градусів. Але вдень смакуватимемо температурний рахат-лукум, очікується +25…+27 градусів", – розповіла синоптикиня.

Водночас вона попередила, що у понеділок у столиці посвіжішає до +22, +23 градусів. Надалі по тижню знову +25…+27 градусів і сонячно.

Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, антициклон Ines накриє Україну – українців попередили про зміни погоди. Погода в Україні на вихідні буде формуватися під впливом антициклону Ines.

Також раніше українців попередили про зміни у погоді. Синоптикиня розповіла, до чого варто бути готовими українцям у наступний день.

Нагадаємо, по Україні вдарить потужна магнітна буря – названа дата небезпечного шторму. Геомагнітний шторм може вплинути на самопочуття людей.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред