Дощі накриють кілька областей: стала відома дата сильних опадів

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні на вихідні, 9-10 серпня
- У яких областях будуть йти дощі
- Якою буде температура повітря
Погода в Україні на вихідні, 9 і 10 серпня, буде переважно сухою через вплив масштабного антициклону Ines, який накриє всю Європу.
У ці дні в Україні скрізь буде сонячно. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.
Вона зазначила, що певні винятки будуть лише в невеликій кількості областей. Так, локальні дощі найближчої ночі пройдуть на Житомирщині, Чернігівщині, Київщині, а в неділю ввечері місцями в західних областях.
"Температура повітря в Україні вночі коливатиметься в межах +14…+19 градусів, на півдні до +20…+22 градусів, а в денні години повсюди буде комфортно тепло, +25…+29 градусів, у центральних областях подекуди до +30, у південній частині ще спекотно, +30…+33 градуси", – зазначила Діденко.
Погода в Києві на вихідні
У Києві найближчої ночі та завтра вранці є ймовірність невеликого дощу, а вдень у суботу та впродовж доби 10 серпня в столиці нашої держави буде домінувати суха повітряна маса.
"Повітря вночі в Києві буде свіжим, вважайте на протяги з вікон, якщо ви ще спите, не вкриваючись, в межах +14…+16 градусів. Але вдень смакуватимемо температурний рахат-лукум, очікується +25…+27 градусів", – розповіла синоптикиня.
Водночас вона попередила, що у понеділок у столиці посвіжішає до +22, +23 градусів. Надалі по тижню знову +25…+27 градусів і сонячно.
Погода в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, антициклон Ines накриє Україну – українців попередили про зміни погоди. Погода в Україні на вихідні буде формуватися під впливом антициклону Ines.
Також раніше українців попередили про зміни у погоді. Синоптикиня розповіла, до чого варто бути готовими українцям у наступний день.
Нагадаємо, по Україні вдарить потужна магнітна буря – названа дата небезпечного шторму. Геомагнітний шторм може вплинути на самопочуття людей.
Вас також може зацікавити:
- Яке число на малюнку: лише геній зможе його прочитати
- Чому після відвідування цвинтаря треба мити руки: священник пояснив
- Чим відрізняються дві собаки: тільки сучасні "Шерлоки Холмси" знайдуть відповідь
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред