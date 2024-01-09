'Перейняли з Сирії': військовий зізнався, яку тактику ЗСУ запозичили у 'вагнерівців'

Коли українські військові зайшли на позиції "вагнерівців", ті не мали бронежилетів, були в звичайному одязі, а їхнє спорядження складалося з одного автомата та двох магазинів. "Вагнерівці" були досить швидкими, оскільки їхнє оснащення було легким. Про це розповів командир розвідувального взводу 28 ОмБР Валід Ю в інтерв'ю "Українській правді".
"Ми ловили вагнерів, брали в полон, штурмували, вони були навіть без бронежилетів, це були люди в джинсах, кросівках і спортивних куртках... І вони бігали без нічого по полю, але бігали дуже швидко, тому що вони були легкі", - сказав Валід Ю.
За словами Валіда, нинішня ситуація суттєво відрізняється. Українські військові майже не залишають свох нір через російські дрони, які висять в повітрі і скидають вибухівку. Збройні сили України перейняли тактику використання нір у "вагнерівців".
"Вагнера перейняли це з Сирії, це такий спосіб оборони в пустелі, звідти це прийшло. Вони там цього навчилися, а ми навчилися в них. Ми чомусь у них вчимося, вони чомусь вчаться в нас. Так це працює", - пояснив військовий.
Війна в Україні
Нагадаємо, Сили оборони України активно діють на лівому березі Дніпра, там вдалося знищити значну кількість ворожої авіації. Через втрати у розмірі 30-40% окупанти відступили для поповнення своїх резервів.
Також ветеран АТО Євген Дикий зауважив, що найбільшим досягненням України у війні з Росією є співвідношення втрат. Втрати окупантів значно перевищують втрати українських сил, при тому, що Україна була у наступі, а Росія - в обороні.
Як повідомляв Главред, на Авдіївському напрямку зменшилась активність атак і кількість артилерійських обстрілів з боку російських військ. Ймовірно, це пов'язано з погіршенням погодних умов.
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