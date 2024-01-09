Росіяни втратять стратегічне місто: полковник ЗСУ розкрив деталі боїв на півдні

Експерт робить висновок, що під тиском Сил оборони України росіяни можуть відступити на третю лінію оборони на Півдні, таким чином втративши Скадовськ.

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Росіяни відводять частину військ з лівого берега Дніпра / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

Сили оборони України продовжують бойові операції на лівому березі Дніпра. Протягом останніх днів на цьому напрямку було зафіксовано значне знищення ворожої авіації, що призвело до меншої ефективності дій противника через відсутність повітряної підтримки. Про це в ефірі 24 каналу розповів полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан.

За його словами, ці події призвели до несприятливого розвитку ситуації для 18-ї загальновійськової армії Росії на цьому напрямку. Вони змушені були відступити для поповнення своїх резервів через значні втрати у розмірі 30-40%. Окупанти на цьому відрізку фронту страждають від браку постачань з території Росії найбільше, оскільки це їх найвіддаленіша точка від країни-агресора.

"Це повністю відчула на собі 18-та російська армія, яку зараз намагаються підтримати десантними військами. Однак навіть ці десантники можуть витримати лише кілька днів, можливо, тижнів, після чого їх також доведеться відводити", - розповів Світан.

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Він додав, що у майбутньому противнику доведеться відступити під тиском на третю лінію оборони, відому як "лінія Суровікіна", що знаходиться за 15-20 кілометрів від Скадовська. Наразі росіяни ще не ухвалили такого рішення, оскільки це дозволить ЗСУ розгорнутися на лівому березі, створити оперативний плацдарм і очікувати достатньої кількості авіації для подальшого наступу в бік Криму.

Він робить висновок, що при відступі на цю лінію оборони росіяни втратять Скадовськ, який опиниться під безпосереднім вогневим контролем артилерії українських сил оборони.

"Тому зараз росіяни в роздумах, але думати вони будуть недовго, як тільки на лівий берег піде достатня кількість нашої техніки, вони швидко пристануть на це рішення і відкотяться приблизно до Скадовська. Але варто пам'ятати, що такі дії ЗСУ будуть відбуватися лише за умов наявності достатньої кількості сил, засобів та авіації. Без них цей напрямок краще не чіпати, адже це обернеться загрозами уже для української армії", – пояснив військовий експерт.

Світан переконаний, що на Півдні зараз основне завдання для ЗСУ – це вихід на переправу в районі Криму – на Перекоп і Чонгар.

Він вважає, що маркером початку активних бойових дій на Півдні буде відхід росіян з Кінбурнської коси, саме після цього почнеться форсування Дніпра та активні дії українських сил оборони.

Бойові дії на лівому березі Дніпра

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти намагаються вибити Сили оборони України з лівобережжя Херсонської області. Керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зазначила, що спочатку для цього вони посилили штурмові дії на суходолі і використовували невеликі піші групи, які діяли за підтримки бронетехніки. Проте окупанти зазнали значних втрат у бронетехніці, тому активізували свою авіацію на лівобережжі Херсонщини.

Руйнівні удари Сил оборони України по трьох бойових літаках РФ Су-34 вплинули на операції окупантів на лівому березі Дніпра. Про це йдеться у зведенні розвідки міністерства оборони Великобританії.

Морські піхотинці на лівому березі Дніпра в Херсонській області, як і раніше, утримують плацдарм і проводять атаки. Однак очікувати миттєвого прориву і звільнення території не варто. Це буде довга і складна боротьба. Про це заявив перший заступник голови Спілки офіцерів України, капітан першого рангу Євген Лупаков.

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