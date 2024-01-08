Ворог зменшив кількість обстрілів на Авдіївському напрямку: в ЗСУ назвали причину

У Збройних Силах очікують, що через похолодання збільшаться випадки здачі окупантів у полон на Авдіївському напрямку.

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За минулу добу окупанти з артилерії обстріляли Авдіївку 617 разів / Колаж Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

На Авдіївському напрямку за останню добу зменшилась активність атак з боку російських військ, а також помітно зменшилася кількість артилерійських обстрілів, що може бути пов'язане зі зниженням температури. Про це заявив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

За його словами, російські війська продовжують активні дії з метою оточення Авдіївки, але за останній час спостерігається зменшення кількості артилерійських обстрілів — з більше ніж 1000 - 6 січня, до 617 - 7 січня.

"Ми це списуємо на погодні умови, тому що не в повному об’ємі можуть працювати безпілотники. До того ж, порівнюючи з тією погодою, що була, стало досить холодно Також зменшилась кількість штурмів. Якщо раніше було 50-60 за добу, то зараз вони здійснили загалом 25", – сказав Штупун. відео дня

Проте, за його словами, російські сили продовжують наносити удари авіаційними бомбами – за останню добу було зафіксовано 31 такий випадок.

Штупун повідомив, що вчора близько 10 загарбників здалися у полон, так само як і протягом попередньої доби. Загалом за місяць таких випадків зафіксовано майже 100. У зв'язку з погіршенням погодних умов у ЗСУ передбачають, що подібних випадків буде "набагато більше, оскільки утриматися в полі з тим екіпіруванням, яке є у більшості російських військовослужбовців, стає дуже складно".

Він також повідомив, що в районі Авдіївки, Сєверного і Тоненького Сили оборони вже відбили три російські атаки сьогодні, а ще 14 – біля Первомайського і Невельського.

Наступ росіян на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, з 5 січня, російські війська розпочали наступ на Авдіївському напрямку після кількох днів відносного зниження активності. Сили оборони продовжують утримувати свої позиції по всій лінії фронту.

Офіцер резерву ЗСУ та військовий експерт Андрій Крамаров вважає, що можна очікувати нового загострення ситуації в Адвіївці.

Військовий експерт Юрій Федоров стверджує, що до тих пір, поки російським військам не вдасться захопити Авдіївський коксохім, оточення міста залишатиметься неможливим.

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