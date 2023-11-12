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"Вагнерівці" знову в Україні: стало відомо, куди перекинули найманців Пригожина

Яна Ставська
12 листопада 2023, 17:46
Імовірно, велика частина ПВК перейшла до складу Росгвардії, йдеться у заяві британської розвідки.
'Вагнерівці' знову в Україні: стало відомо, куди перекинули найманців Пригожина
Нову структуру "Вагнера" очолює син Пригожина Павло / Колаж Главреда. Фото: скріншот, росЗМІ

Колишні найманці ПВК "Вагнер" знову в Україні. Українське підпілля фіксує їхню присутність в окупованому Скадовську.

Як повідомляє Центр нацспротиву (ЦНС), поблизу міста росіяни розгорнули табір, в якому перебувають екс-вагнерівці.

За інформацією від підпілля, колишніх "вагнерівців" нічим не забезпечують. Усі проблеми в тиловому постачанні повністю перекладаються на так званих волонтерів. Зокрема, колишні найманці не забезпечені транспортом та засобами індивідуального захисту.

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Наразі командування російських окупаційних військ на місцях визначається щодо подальшого застосування бійців.

Яка доля "Вагнера" після загибелі Пригожина

Сьогодні вдень, 12 листопада, британська розвідка повідомляла про відновлення активного рекрутингу в склад ПВК.

Зазначалося, що великі елементи ПВК "Вагнера" ймовірно були асимільовані в командну структуру Росгвардії. Очолює її син колишнього голови ПВК Євгена Пригожина Павло.

Інші бійці, можливо, приєднались до ПВК "Редут", яка, згідно з розслідуванням "Радіо Свободи", налічує загалом 7 тисяч осіб.

"1 листопада 2023 року лідер Чечні Рамзан Кадиров заявив, що медики "Вагнера" увійшли до складу чеченського спецпідрозділу "Ахмат". Раніше, 25 жовтня 2023 року, Кадиров заявив, що 170 колишніх бійців "Вагнера" вже приєдналися до "Ахмату", - пише розвідка.

Загибель Пригожина

Літак з командним складом ПВК "Вагнер" впав 23 серпня у Тверській області. Повідомлялося, що серед загиблих був також власник найманців Євген Пригожин.

На Заході вважають, що літак було підбито ракетою класу "земля-повітря", що опосередковано підтверджує підозри бойовиків про збиття літака Пригожина російською ППО.

Путін підтвердив смерть Пригожина тільки через добу. Він відзначив, яким той був "талановитим", а також уїдливо висловив співчуття сім'ям загиблих.

У вересні в ЗСУ стверджували, що частина найманців ПВК "Вагнер" переукладає контракти з Міноборони РФ і повертається в Україну з Білорусі.

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війна в Україні Скадовськ Євген Пригожин ПВК Вагнер війна Росії та України
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