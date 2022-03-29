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Перелом уже близько: український генерал назвав ймовірну дату закінчення війни

29 березня 2022, 13:03

Перелому у війні варто чекати упродовж 7-10 днів. Але це ще залежатиме від дій української армії.

Український генерал назвав ймовірну дату закінчення війни/ Главред

Війна Росії проти України може закінчитися вже на початку травня цього року. Скоро може відбутися перелом у війні.

Таку думку висловив керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках, генерал армії Микола Маломуж в інтерв’ю виданню "Обозреватель". Також він зазначив, що російські загарбники готуються до другого удару по Україні. Для цього Кремль збирає військових професіоналів. Але порівняно з тим, скільки професіоналів служать у лавах Збройних сил України, в РФ таких людей дуже мало.

"Намітився черговий етап активного протистояння російській агресії, але в цій ситуації ми можемо говорити поки що про окремі оперативні напрямки, де ми маємо успіх. Це Харківський, Миколаївський, Київський напрямок, частково Сумський, Херсонський", – каже Маломуж.

За його словами, бойовий дух українських воїнів дуже сильний, адже вони захищають свої сім’ї, свої міста і села. Крім цього, проти ворога об’єднався весь український народ, що робить протистояння російським загарбникам ще сильнішим.

Проте розслаблятися не можна, адже Росія готує нові резерви, каже український генерал. Це можуть бути війська з Далекого Сходу, з Кавказу, з інших республік. Проте плюс у тому, що таких резервів небагато.

Він наголосив, що наближається перелом у цій війні. Зараз для України важливо сконцентрувати кращі сили і піти не тільки в тактичний наступ, але й у стратегічний, каже генерал Маломуж. Також важливо те, наскільки швидко та ефективно розвиватиметься переговорний процес.

"Я думаю, що упродовж 7-10 днів може спрацювати військова складова. Якщо ми успішно проведемо свій контрнаступ, він чітко спонукатиме Путіна до переговорного процесу. Звичайно, паралельно має продовжуватися потужний тиск на РФ провідних країн світу", – каже генерал.

За його словами, після цього процес врегулювання може тривати ще кілька тижнів.

На питання, коли може закінчитися війна, Маломуж відповів, що це може статися упродовж місяця.

Раніше повідомлялося, що путінські війська ще мають призовні ресурси, проте якість цих додаткових сил, які може зібрати Росія, залишає бажати кращого. Навіть при всьому бажанні російського диктатора у Білорусі він може зібрати не більше п'яти батальйонних груп. Але і з тими будуть проблеми.

Також повідомлялося, що більшість членів російської владної верхівки уже пошкодували про розв’язану проти України війну і хотіли б відмотати ці події назад. Вони хотіли б покинути територію РФ, але не можуть цього зробити через "примусовий патріотизм".

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