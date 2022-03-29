В Кремлі шкодують про розв’язану війну і хотіли б "відмотати" все назад – російський опозиціонер

В Кремлі шкодують про розв’язану війну – російський опозиціонер/ Reuters

Більшість членів російської владної верхівки уже пошкодували про розв’язану проти України війну і хотіли б відмотати ці події назад.

Також вони не можуть покинути територію РФ через "примусовий патріотизм". Таку думку висловив російський опозиційний політик та журналіст Ігор Яковенко в інтерв’ю виданню "Обозреватель".

"Я переконаний, що більшість вищого держчиновництва дуже хотіли б все відкрутити назад, до 24 лютого, або ще раніше, до 15 січня минулого року, щоб нічого цього не було, всієї цієї шаленої авантюри, яка трапилася тільки завдяки нападу божевілля в голові Путіна" – заявив Яковенко.

Водночас сам російський диктатор Володимир Путін нічого "відмотувати" не хотів би. Він досі переконаний, що усе іде за планом, каже російський опозиційний політик.

Також він зазначив, що більшість пересічних російських громадян не знають і не усвідомлюють, які величезні втрати уже понесла армія РФ в Україні. Крім цього, росіяни впевнені у недовговічності негативних наслідків економічних санкцій проти Росії.

Проте керівництво РФ добре розуміє, яким є реальний стан справ, тому російські чиновники налаштовані песимістично. Частина з них звільняються і тікають з Росії, проте більшість членів владної верхівки не можуть цього зробити. Так, за словами Яковини, депутатам Державної думи РФ від фракції "Єдина Росія" заборонено виїжджати з країни.

"Встановлено своєрідне кріпацтво навпаки – для верхівки, для нового путінського дворянства Росії. Примусовий патріотизм", – каже російський опозиціонер.

Нагадаємо, у вівторок, 29 березня, окупанти розбомбили половину Миколаївської ОДА. Більшість людей врятувалися, але зараз під завалами лишаються восьмеро цивільних і троє військових – їх шукають.

Нагадаємо, у британському Міноборони назвали успішними локальні контратаки української армії на північ від Києва, зокрема в Ірпені, Бучі та Гостомелі. Російських загарбників вдалося відтіснити з декількох позицій. Проте загроза Києву ще зберігається.

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