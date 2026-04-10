Переговори зайшли в глухий кут: чи допоможе перемир’я на Великдень — NYT

Навіть короткочасна перерва в обстрілах могла б дати українським підрозділам можливість поповнити запаси.

Путін оголосив "великоднє перемир'я": що це означає для фронту

Головне:

Режим тиші навряд чи переросте у тривале припинення вогню

В умовах війни з дронами навіть коротка пауза може дати перепочинок ЗСУ

Переговори Україна – РФ фактично зайшли в глухий кут

Глава РФ Володимир Путін оголосив про тимчасове перемир'я на полі бою з нагоди Великодня. Режим тиші має розпочатися о 16:00 у суботу, 11 квітня, і тривати до кінця наступного дня. Навіть за умови взаємного дотримання режиму припинення вогню він навряд чи стане основою для більш тривалого перемир’я. Про це пише The New York Times.

Видання зазначає, що в умовах сучасної війни, де військові постійно перебувають під наглядом і ударами дронів, навіть короткочасна пауза могла б дати українським підрозділам можливість відновитися і поповнити ресурси.

NYT зазначає, що переговорний процес між Україною та Росією фактично зайшов у глухий кут після ударів США та Ізраїлю по Ірану. Президент України Зеленський 8 квітня зазначив, що недавня пауза у протистоянні між Вашингтоном і Тегераном може створити шанс для відновлення діалогу, але визнав, що це "вікно" може швидко закритися через зосередження адміністрації американського президента Дональда Трампа на внутрішній політиці напередодні проміжних виборів.

Водночас українські сили після початку конфлікту навколо Ірану посилили удари по російській нафтовій інфраструктурі, прагнучи обмежити фінансові ресурси Кремля на тлі зростання світових цін на нафту та часткового послаблення американських санкцій.

За словами Зеленського, Україна готова припинити такі атаки лише в разі, якщо Росія також зупинить удари по українській енергетичній інфраструктурі.

Київ також висловлює невдоволення рішенням США тимчасово пом'якшити санкції щодо російської нафти, яка вже перебувала в морі станом на середину березня. Українська сторона вважає, що це може сприяти фінансуванню російських військових дій. Термін дії цього рішення закінчується в суботу — за кілька годин до оголошеного перемир'я, проте в Україні побоюються його можливого продовження через нестабільну ситуацію на світовому нафтовому ринку.

Великоднє перемир'я — що відомо

Як писав Главред, російський диктатор Володимир Путін оголосив перемир'я у війні проти України у зв'язку з наближенням свята Великодня. Воно нібито розпочнеться з 16:00 11 квітня до кінця дня 12 квітня 2026 року.

Міністр оборони Андрій Білоусов і начальник Генерального штабу Валерій Герасимов "отримали наказ припинити бойові дії на всіх напрямках на цей період". Водночас підкреслюється, що "війська мають бути готові до відбиття можливих провокацій з боку противника, а також будь-яких агресивних дій"

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність держави до введення перемир'я на період великодніх свят. За його словами, Україна і раніше демонструвала готовність до взаємних кроків заради деескалації.

"Україна неодноразово заявляла, що ми готові до дзеркальних кроків. Ми пропонували цього року припинення вогню під час великодніх свят і будемо діяти відповідно. Людям потрібна Великдень без загроз і реальний рух до миру, і у Росії є шанс не повертатися до ударів і після Великодня", — написав Зеленський у Telegram.

Варто зазначити, що минулого року Путін також заявляв про великоднє перемир'я, однак, за словами Зеленського, воно було порушено майже 3000 разів. За ті 30 годин російські обстріли призвели до загибелі щонайменше трьох осіб у Херсонській області та поранення ще трьох.

У Міноборони РФ тоді запевняли, що їхні сили "суворо дотримувалися режиму припинення вогню і залишалися на раніше зайнятих позиціях", одночасно звинувачуючи Україну в майже 5000 порушень.

Про джерело: The New York Times
The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

