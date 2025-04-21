Кінець "Великоднього перемир'я": в Міноборони РФ видали цинічну заяву

В Росії цинічно звинуватили Україну в порушенні Великоднього перемир'я і заявили про відновлення бойових дій на фронті.

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В Міноборони РФ видали цинічну заяву про перемир'я / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 22 окрема механізована бригада

Коротко:

Міноборони РФ заявило про завершення режиму припинення вогню

Окупанти звинуватили Україну в порушеннях режиму тиші

Великоднє перемир'я на фронті більше не діє, російська армія продовжує наступати. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ.

"Із закінченням дії перемир'я Збройні cили Російської Федерації продовжили проведення спеціальної військової операції (так росіяни називають агресивну та неспровоковану війну проти України - ред.", - йдеться у повідомленні. відео дня

Росіяни також зробили цинічну заяву про те, що всі угруповання російських військ у зоні так званої "СВО" нібито суворо дотримувалися режиму припинення вогню з 18.00 19 квітня до 00.00 21 квітня.

Крім того, російське Міноборони зухвало звинуватило Сили оборони України у порушенні режиму перемир'я 4900 разів.

У Росії визнали, що вдень інтенсивність бойових дій уздовж усієї лінії фронту була помітно меншою.

Водночас, російське Міноборони не визнало порушення режиму припинення вогню із свого боку.

За словами президента Володимира Зеленського, який послався на доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, за 20 квітня російська армія порушила режим тиші 2935 разів. Найбільше обстрілів і штурмів зафіксовано на Покровському напрямку.

"На Курський напрямок також не поширилася російська обіцянка повної тиші. Загалом на фронті відбулося 96 російських штурмових дій, 1882 обстріли наших позицій, і зокрема 812 із важкого озброєння, понад 950 разів застосовувалися російські FPV-дрони", - повідомив президент.

Великоднє перемир'я - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, У ніч на 21 квітня російські окупанти фактично завершили оголошене "великоднє перемир’я", здійснивши комбіновану атаку по Україні із застосуванням ракет і дронів.

Під прикриттям перемир’я, російські війська намагалися просунутися вперед у "сірій зоні" Харківської області, аби зайняти вигідніші позиції. Про це повідомив боєць 77-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ Віктор Петрович.

Як зазначив військовий аналітик Sky News Шон Белл, Путін оголосив "перемир’я" передусім задля формування образу миротворця для внутрішньої аудиторії. Водночас справжньою метою цього кроку була передислокація 50 тисяч військових з Курської області на Донбас.

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Режим припинення вогню в Україні Президент України Володимир Зеленський 14 березня заявив, що Київ отримав американську пропозицію щодо припинення вогню в небі, на морі та на фронті. За його словами, ця ініціатива може стати основою для швидкого руху до безпеки, завершення війни та встановлення надійного миру. Також президент США Дональд Трамп заявив, що ситуація з припиненням вогню в Україні розвивається позитивно. США досягли угоди про перемир’я з Україною і працюють над аналогічною домовленістю з Росією. У свою чергу прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Володимиру Путіну не можна дозволяти маніпулювати питанням припинення вогню. Він зазначив, що Кремль ігнорує пропозиції Дональда Трампа, що свідчить про несерйозність намірів Москви щодо миру.

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