"Інших варіантів немає": у Раді зробили тривожну заяву про закінчення війни

Олексій Тесля
3 квітня 2026, 22:27
Росія використовує будь-які приводи, щоб гальмувати процес завершення війни, каже Федір Веніславський.
Розкрито сценарій закінчення війни / Колаж: Главред, фото: 28 ОМБр

Головне із заяв Веніславського:

  • Перспективи швидкого завершення війни не дуже оптимістичні
  • Україна не готова визнавати території російськими та виводити війська

Незважаючи на спроби Росії затягувати переговорний процес, діалог про мир триває, а Україна робить усе можливе, щоб наблизити завершення війни, розв'язаної Росією.

Народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів 24 Каналу, що нещодавно українська делегація повернулася з Маямі.

Він уточнив, що переговори не завжди проходять у звичному тристоронньому форматі, оскільки складно підібрати місце, яке влаштовує одночасно США, Україну та Росію.

"Але переговори тривають. Вони відбуваються як у дистанційному форматі, так і під час особистого візиту делегацій", — підкреслив Веніславський.

За його словами, одним із найближчих результатів роботи переговорних команд стане черговий обмін полоненими, який планується провести до Великодня.

"На жаль, перспективи швидкого завершення війни не дуже оптимістичні, але це може стати результатом роботи переговорних команд", — зазначив він.

Веніславський додав, що Росія використовує будь-які приводи, щоб гальмувати процес закінчення війни. Проте Україна разом з американськими партнерами зацікавлена у просуванні до завершення конфлікту.

При цьому це можливо лише за умови, що припинення бойових дій не суперечитиме Конституції України. Веніславський підкреслив: "Наша сторона не готова визнавати території України російськими та виводити українські війська з Донбасу. Для нас це неприпустимо, це "червоні лінії". Території визнаються відповідно до міжнародного права тимчасово окупованими, і інших варіантів бути не може".

"Все інше може бути предметом переговорів, які постійно тривають", — додав депутат, зазначивши, що з Росії надходять сигнали про готовність Кремля продовжувати діалог.

Як проходять переговори військової підгрупи: ключові моменти

Глава Офісу президента Кирило Буданов розповів про поточний стан переговорів щодо припинення вогню. Він зазначив, що Росія готова обговорити можливість надання Україні гарантій безпеки за участю США. Водночас, за словами Буданова, питання статусу українських територій залишається вкрай складним і поки що не отримало остаточного вирішення.

Нагадаємо, раніше Главред писав, що черговий раунд мирних переговорів між Україною, США та Росією відкладається через ситуацію навколо Ірану. Поки що немає необхідних сигналів для проведення тристоронньої зустрічі, однак Україна готова відновити переговори, як тільки дозволить ситуація з безпекою.

Раніше спеціальний посланник США Стів Віткофф заявив, що в мирних переговорах між Україною та Росією в найближчі тижні очікується додатковий прогрес. Він підкреслив, що робота над мирною угодою триває, а переговори вже дали результат.

Як повідомлялося, у звіті Інституту вивчення війни зазначили, що в Кремлі намагаються використати ситуацію на Близькому Сході, щоб створити інформаційну основу для звинувачень США у можливому зриві мирних переговорів щодо України.

Про персону: Федір Веніславський

Фе́дір Володи́мирович Венісла́вський (нар. 16 травня 1969, Олика, Ківерцівський район, Волинська область) — викладач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Кандидат юридичних наук, доцент. Фахівець у галузі державотворення та прав людини. Очолював Харківську громадську Люстраційну палату, пише Вікіпедія.

Представник Президента України Володимира Зеленського у Конституційному Суді України (3 червня 2019 — 12 вересня 2022). Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

