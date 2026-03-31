"Тільки один спосіб": Зеленський сказав, як Трамп хоче завершити війну в Україні

Віталій Кірсанов
31 березня 2026, 07:25
Недавні переговори в Майамі української делегації з представниками Трампа не привели к результатам, зазначив Зеленський.
Зеленський сказав, як Трамп хоче завершити війну в Україні

Що сказав Володимир Зеленський:

  • Україна не є агресором
  • Україна не повинна "платити" за припинення війни втратою своїх територій
  • США може посилити тиск на Київ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що команда Дональда Трампа розглядає завершення війни з Росією через тиск на українську сторону з вимогою територіальних поступок. Про це він повідомив в інтерв'ю Axios.

За словами глави держави, представники Трампа не бачать інших способів зупинити диктатора Володимира Путіна, окрім як через виведення українських військ з Донецької області.

Зеленський підкреслив, що така позиція викликає у нього серйозні побоювання. Він зазначив, що Україна не є агресором і не повинна "платити" за припинення війни втратою своїх територій. На його думку, подібні рішення можуть нести загрозу національній безпеці.

"Я впевнений, що президент Трамп і його команда хочуть покласти край війні. Моя стурбованість полягає в тому, що вони бачать лише один спосіб зробити це. Вони не бачать іншого способу зупинити Путіна, окрім виведення українських військ з нашої території. Але чому ми повинні за це платити? Ми не агресори. Мене турбує те, що ніхто насправді не оцінює небезпеку такого рішення для нашої безпеки", - сказав Зеленський.

Президент також повідомив, що нещодавні переговори в Маямі української делегації з представниками Трампа - Стівом Уіткоффом і Джаредом Кушнером - не привели до результатів.

За його оцінкою, після завершення близькосхідної кризи адміністрація США може посилити тиск на Київ, домагаючись поступок заради закінчення війни.

Крім того, коментуючи ситуацію на Близькому Сході, Зеленський заявив, що Москва підтримує Тегеран, передаючи йому супутникові дані про військові об'єкти США і ділячись досвідом застосування безпілотників.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, США можуть погодитися надати Україні гарантії безпеки лише у тому випадку, якщо Київ піде на поступки і передасть Росії всю територію Донецької та Луганської областей. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters.

У той же час держсекретар США Марко Рубіо спростував цю інформацію, заявивши, що твердження про прив'язку гарантій безпеки до виходу України з Донбасу не відповідає дійсності.

Переговори між українською та американською сторонами щодо завершення війни були змістовними, однак поки не дали конкретних результатів. Як зазначив речник МЗС Георгій Тихий, головною перешкодою для прогресу залишається Росія.

Про джерело: Axios

Axios – американський новинний сайт. Заснований у 2016 році, почав роботу у 2017-му. Ресурс запустили колишні журналісти Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен і Рой Шварц.

Більшість статей – коротші 300 слів і містять марковані списки. Також сайт випускає періодичні інформаційні бюлетені, пише Вікіпедія.

