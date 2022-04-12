Пекли і роздавали хліб під обстрілами: 2 працівниці супермаркету не покинули Ірпінь і годували людей

Дві працівниці супермаркету в Ірпені не покинули місто, а лишилися годувати людей/ Скрін з відео

В Ірпені працівниці місцевого супермаркету Леся і Таня продовжували свою роботу, незважаючи на обстріли окупантів. Вони вирішили лишитися у місті, адже розуміли, що можуть врятувати життя багатьох місцевих жителів, забезпечивши їм доступ до їжі.

Адміністратор супермаркету Таня і пекар Леся лишалися під перехресним вогнем понад місяць. Вони пекли хліб і роздавали його та інші продукти людям, котрі не могли евакуюватися і залишилися у місті. Історію подвигу жінок розповідає ТСН.

Жінки розповідають, що не могли дозволити собі поїхати з міста, бо розуміли, що від них залежить не одне життя.

Вони пекли хліб під вогнем ліхтарів, щоб не привертати увагу окупантів. Були випадки, коли загарбники приходити в супермаркет, проте натикалися на замкнені двері, стукали і їм ніхто не відчиняв. Дезорієнтовані окупанти не розуміли, кудою зайти у приміщення, і ні з чим йшли геть.

Коли у працівниць супермаркету закінчилося борошно і майже закінчилося паливо у генераторі, жінки познайомилися з військовими Котом, Паровозом та Одесою. Після цього українські бійці попри усі ризики та постійні обстріли доставляли у супермаркет борошно та іншу провізію, яку їм надавали волонтери. Військові з таким вантажем долали небезпечний шлях в 4 кілометри.

Колеги Тані і Лесі, які також лишилися у супермаркеті, робили консерви з риби і теж роздавали їх голодним людям. Співробітниці закладу годують людей і зараз, роздаючи їм їжу.

Раніше повідомлялося, що в Ірпені троє окупантів жорстоко зґвалтували 20-річну дівчину.

Нагадаємо, російські загарбники знищили в Ірпені на Київщині сотні Біблій. Частину з них спалили, ще частину просто порвали і розкидали.

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