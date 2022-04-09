В Ірпені троє окупантів одночасно по-звірячому ґвалтували молоду дівчину

Насильство / Reuters, pixabay

У Київській області в місті Ірпінь, де кілька тижнів окупанти здійснювали звірства проти українців, трапився ще один моторошний випадок.

Як розповіла Уповноважена ВР України з прав людини Людмила Денисова, в Ірпені троє окупантів жорстоко зґвалтували 20-річну дівчину.

"Рівень жорстокості армії терористів і катів РФ не знає кордонів - згвалтовані діти ... жінка 20 років, згвалтування трьома окупантами відразу в усі можливі місця. Ірпінь... Немає такого місця ні на землі, ні в пеклі, де рашистські злочинці зможуть сховатися", – написала вона.

Денісова підкреслила, що зґвалтування суворо заборонені статтею 27 Женевської конвенції Про захист цивільного населення під час війни 1949 року.

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Нагадаємо, з початку вторгнення Росії в Україну офіс Уповноваженого з прав людини вже почав отримував скарги від українців про статеві злочини скоєних проти них російськими військовими.

Крім того, у Київській області окупанти зґвалтували жінку. 33-річна українка Наталія розповіла, що над нею кілька годин знущалися п'яні російські окупанти. Перед цим військові застрелили її чоловіка і собаку.

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