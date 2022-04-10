В Ірпені росіяни порвали і спалили сотні Біблій – фото

Окупанти лишили після себе лише згарище із залишками книг. Ще частина були порвані і розкидані.
Російські загарбники знищили в Ірпені на Київщині сотні Біблій. Частину з них спалили, ще частину просто порвали і розкидали.
Згарище було виявлене після того, як місто звільнили від окупантів. Відповідне фото опублікувала у Facebook користувачка соцмережі Тетяна Козицька. Вона наголосила, що ворог взагалі не має нічого святого.
"Місто Ірпінь. Спалені ордою Біблії. Що взяти з сатаністів. А російські лже-пастирі благословляють цих бісів на таке. Бісівські слуги, а не слуги Божі ці люди", – написала вона.
Як видно з фото, біля згарища зі спаленими книгами валяються ще десятки порваних Біблій.
Раніше повідомлялося, що у Бучі на Київщині п’ятеро російських загарбників зґвалтували 14-річну дівчинку, після цього вона завагітніла.
Крім цього у Київській області в місті Ірпінь, де кілька тижнів окупанти здійснювали звірства проти українців, трапився ще один моторошний випадок. В Ірпені троє окупантів жорстоко зґвалтували 20-річну дівчину.
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