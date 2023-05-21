УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Patriot знищив російський Кинджал: Зеленський розкрив подробиці

Олексій Тесля
21 травня 2023, 11:07 оновлено 21 травня, 11:16
641
Системи Patriot в руках українців показали, на що здатна демократія, підкреслив президент.
Зеленський, ППО
Володимир Зеленський розповів про результати роботи ППО України / Фото: Вікіпедія, ОП

Світова спільнота потребує глобального лідерства демократії, заявив президент Володимир Зеленський.

Це головне, що необхідно забезпечувати співпрацею, сказав він, виступаючи в неділю на сесії саміту "Велика сімка плюс Україна" і фактично підтвердив інформацію про те, що сили ППО України зуміли збити російську гіперзвукову ракету Кинджал за допомогою системи ППО Patriot.

"Багато років ми чули, ніби Росія може безкарно атакувати будь-яку країну гіперзвуковими ракетами, яких начебто не збити. Росія хотіла, щоб ми злякалися і в певний момент зрадили свої цінності. Ну, з цим покінчено. Patriot в руках українців показали, на що здатна демократія", — підкреслив глава держави.

відео дня

За його словами, передані Заходом системи ППО захищають українські міста від ракет РФ.

"Ми з вами разом довели, що питання не в тому, скільки ракет є у нашого спільного ворога, а в тому, скільки систем ППО є у нас. Patriot, Iris-Т, NASAMS, Crotalе, SAMP-Т - вони дають захист життя в наших містах і створюють глобальний бренд безпеки для демократії", — додав Зеленський.

Раніше в Міноборони країни-агресора заявили, що Кинджал нібито влучив по системі Patriot.

В Міноборони України з гумором відреагували на таке твердження спікера російського оборонного відомства Ігоря Конашенкова.

"Прес-служба Міноборони Росії могутніше армій більшості країн. Росії навіть не потрібна армія, щоб завоювати весь світ; її державні ЗМІ і прес-секретар Міноборони Конашенков більш ніж адекватні", – йдеться в Twitter МО України.

Представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заспокоїв українців, пояснивши, що знищити Patriot за допомогою "Кинджалів" неможливо.

"Я хочу сказати: не переживайте за долю Patriot", - сказав він.

18 травня заступник спікера Пентагону Сабіна Сінгх повідомила, що систему ППО Patriot вже полагодили. Вона знаходиться в повній бойовій готовності.

ЗРК Patriot

Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники.

Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають.

Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США.

Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі).

Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Більше новин:

Володимир Зеленський війна Росії та України ЗРК Patriot
Реклама

Головне за день

ЗСУ взяли Бахмут в "напівоточення": українські військові просуваються по флангах

ЗСУ взяли Бахмут в "напівоточення": українські військові просуваються по флангах

12:29 Україна
Стало відомо, скільки винищувачів F-16 може отримати Україна від союзників

Стало відомо, скільки винищувачів F-16 може отримати Україна від союзників

11:40 Україна
Зустріч Зеленського і Байдена 21 травня: президент України розкрив підсумки переговорів

Зустріч Зеленського і Байдена 21 травня: президент України розкрив підсумки переговорів

11:21 Світ
Всі головні новини

Останні новини

12:53

Срібні лисички Голлівуду: топ-7 знаменитостей, які не зафарбовують сивину

12:29

ЗСУ взяли Бахмут в "напівоточення": українські військові просуваються по флангах

12:27

Який колір модний для вашої спальні: 10 найкращих і найгірших відтінків спальні для снуВідео

12:12

Як зрозуміти, що кішка хворіє: 4 ознаки, що пора до ветеринара

11:52

ЗСУ просунулися під Бахмутом і захопили полонених: у окупантів втрати – український боєць

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

11:40

Стало відомо, скільки винищувачів F-16 може отримати Україна від союзниківВідео

11:22

Головоломка для найуважніших: потрібно знайти чотири помилки за 13 секунд

11:21

Зустріч Зеленського і Байдена 21 травня: президент України розкрив підсумки переговорівФотоВідео

11:19

Загадка із секретом: навіщо радянським двірникам укорочували мітли

Реклама
11:07

Patriot знищив російський Кинджал: Зеленський розкрив подробиці

10:45

Від нього відірватися неможливо: недорогий і дуже смачний торт без випічки за 15 хвилин - рецептВідео

10:16

Коли "липучки" не допомагають: як позбутися від мух в будинку народними засобами

10:15

Вдова загиблого захисника України народила дочку: дитину назвали на честь батька

09:45

"Він в наших серцях": Зеленський відповів на питання про ситуацію в БахмутіВідео

09:18

Зустріч Зеленського і Байдена на саміті G7: глава США оголосив про пакет військової допомоги на $375 млн

09:05

У боях за свободу України загинув воїн і волонтер з Буковини

09:02

Розсада зачахне: які овочі не можна садити поруч з помідорами

09:01

Чому Швейцарія відходить від нейтралітету щодо війниПогляд

08:45

У Міноборони назвали терміни передачі Україні винищувачів F-16

08:29

Washington Post з'ясувало, хто переконав Байдена підтримати постачання винищувачів F-16 УкраїніВідео

Реклама
08:19

Ніяких мук: як зварити буряк за 7 хвилин

07:45

Заява Пригожина про вихід "вагнерівців" з Бахмута може бути спробою обдурити ЗСУ - ISW

07:40

Російська армія приречена на поразку: астролог склав гороскоп міністра оборони РФ ШойгуВідео

06:57

Полювання на Patriot триваєПогляд

04:40

Лукашенко ухиляється від прямої війни з Україною: Маломуж пояснив, чому Путін це "терпить"Відео

03:40

Як відлякати комарів: ефективний засіб своїми руками за 5 хвилин

02:05

Журналіст спрогнозував, як "побєдобєсіє" може вплинути на війну Росії та УкраїниВідео

01:30

"Після контрнаступу армії РФ буде хана": ЗСУ йдуть вперед – засткомбата ДШБ

20 травня, субота
23:45

Ситуація навколо Бахмута кардинально змінилася, армія охоплює фланги ворога - майор ЗСУВідео

23:41

Приїзд доньки Лаврова зірвав весілля її рідні в Грузії: подробиці міжнародного скандалу

23:39

День принесе удачу: прикмети на 21 травня і що не можна робити на Іоанна БогословаВідео

22:27

"Ховається від Путіна": Лукашенку вигідно хворіти, але це може погано для нього скінчитися – МаломужВідео

22:17

Україна з винищувачами F-16 тотально битиме окупантів Росії і переможе у війні - ІгнатВідео

21:20

"Заходили в хати, розстрілювали жінок, дітей": окупант розповів про звірства армії РФ у Кремінній

21:02

Який манікюр найкраще робити влітку 2023: 4 чарівні варіанти, що підкорять всіхФото

20:56

Битва за Бахмут триває: журналіст показав кадри з міста, де ЗСУ б`ються з військами РФВідео

19:53

Разом переможемо! Голова партії "Слуга народу" привітала Зеленського з річницею інавгурації

19:44

Які долари в українців не візьмуть в банках: в НБУ розповіли, в чому справаВідео

19:34

ЗСУ - про ситуацію в Бахмуті: армія України тримає низку будівель, ПВК Вагнера розбитаВідео

19:27

З-під ніг Путіна скоро виб'ють табуреткуПогляд

Реклама
18:54

Тарабарова показала новонароджену доньку і назвала її ім'я

18:49

Дуа Ліпа на Каннському фестивалі показала фанатам свого дорослого бойфрендаВідео

18:41

"Схопив і сказав тет-а-тет": акторка "Кварталу" розповіла, як Потап позбавив її комплексів

18:18

У Криму прогримів вибух на аеродромі окупантів РФ, уражено гелікоптер - ЗМІВідео

17:55

Зірка турецького серіалу, яка зіграла Хюррем, оскандалилася зв'язками з терористичною Росією

17:40

"F-16 будуть в небі України": Міноборони заінтригувало термінами надання винищувачів, США назвали умову

17:36

Любовний гороскоп на тиждень 22-28 травня: Водоліям - шанс на любов, Овнам - пропозиціїВідео

17:35

Чому треба їсти сало з часником: досвідчені гурмани розкрили хитрий фокус

17:29

Більшість з нас робить неправильно: 3 речі, які не можна прати за температури 40 градусів

17:19

Стало відомо де: Галкін зібрався купувати квартиру замість своєї московської

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Лайфхаки
Кімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняПрання
Персони
Марк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новини
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти