Patriot знищив російський Кинджал: Зеленський розкрив подробиці

Системи Patriot в руках українців показали, на що здатна демократія, підкреслив президент.

https://glavred.net/ukraine/patriot-unichtozhil-rossiyskiy-kinzhal-zelenskiy-raskryl-podrobnosti-10471888.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський розповів про результати роботи ППО України / Фото: Вікіпедія, ОП

Світова спільнота потребує глобального лідерства демократії, заявив президент Володимир Зеленський.

Це головне, що необхідно забезпечувати співпрацею, сказав він, виступаючи в неділю на сесії саміту "Велика сімка плюс Україна" і фактично підтвердив інформацію про те, що сили ППО України зуміли збити російську гіперзвукову ракету Кинджал за допомогою системи ППО Patriot.

"Багато років ми чули, ніби Росія може безкарно атакувати будь-яку країну гіперзвуковими ракетами, яких начебто не збити. Росія хотіла, щоб ми злякалися і в певний момент зрадили свої цінності. Ну, з цим покінчено. Patriot в руках українців показали, на що здатна демократія", — підкреслив глава держави.

відео дня

За його словами, передані Заходом системи ППО захищають українські міста від ракет РФ.

"Ми з вами разом довели, що питання не в тому, скільки ракет є у нашого спільного ворога, а в тому, скільки систем ППО є у нас. Patriot, Iris-Т, NASAMS, Crotalе, SAMP-Т - вони дають захист життя в наших містах і створюють глобальний бренд безпеки для демократії", — додав Зеленський.

Раніше в Міноборони країни-агресора заявили, що Кинджал нібито влучив по системі Patriot.

В Міноборони України з гумором відреагували на таке твердження спікера російського оборонного відомства Ігоря Конашенкова.

"Прес-служба Міноборони Росії могутніше армій більшості країн. Росії навіть не потрібна армія, щоб завоювати весь світ; її державні ЗМІ і прес-секретар Міноборони Конашенков більш ніж адекватні", – йдеться в Twitter МО України.

Представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заспокоїв українців, пояснивши, що знищити Patriot за допомогою "Кинджалів" неможливо.

"Я хочу сказати: не переживайте за долю Patriot", - сказав він.

18 травня заступник спікера Пентагону Сабіна Сінгх повідомила, що систему ППО Patriot вже полагодили. Вона знаходиться в повній бойовій готовності.

ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Більше новин: