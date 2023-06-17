"Пара з голови розриває кришку": експерт розніс ахінею Путіна про війну в Україні

Ірраціональними тезами Володимир Путін продовжує будувати паралельну реальність, вважає Георгій Тука.

https://glavred.net/ukraine/par-iz-golovy-razryvaet-kryshku-ekspert-raznes-ahineyu-putina-o-voyne-v-ukraine-10478749.html Посилання скопійоване

Георгій Тука прокоментував висловлювання Володимира Путіна / ua.depositphotos.com, Главред

Останні заяви диктатора Володимира Путіна щодо війни в Україні не піддаються логічному поясненню, заявив екс-заступник глави МінТОТ, колишній глава Луганської ВЦА Георгій Тука.

"Наприклад, Путін повідомив, що практично завершив процес "освобождения Донецкой народной республики". Це при тому, що сьогодні окупанти контролюють лише 40 відсотків території Донеччини. Але у Путіна цей процес "практически завершен", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт також вважає абсолютно ірраціональною відповідь Путіна на питання щодо цілей так званої "СВО".

"Коли він торкнувся питання демілітаризації, відповідь була просто фантасмагоричною — мовляв, Україна вже не виробляє танків, а "Леопарди" та уся інша зброя у них західна, тому "демілітаризація" реалізована", — зазначив він.

Співрозмовник вважає, що такими тезами Путін продовжує будувати паралельну реальність.

"Пара з голови просто розриває кришку, і все це впливає на так званий глибинний народ, який, навіть не знаючи що таке унітаз в оселі, вважає, що він - представник "великого русского народа, которая должна всех победить и обязательно победит", — додав Тука.

Хто такий Георгій Тука Георгій Борисович Тука (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

Ймовірні терміни завершення війни

Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що війна в Україні завершиться з поверненням до кордонів станом на 1991 рік. Якщо не буде повернуто під контроль Києва Крим чи Донбас, війна триватиме.

"Завершити цю війну можна тільки одним шляхом - це повернення кордонів у будь-якій формі, але кордонів наших зразка 91-го року", - сказав він.

Війна Росії проти України триватиме до 2024 року. При цьому жодна зі сторін не здобуде перемоги, але обидві відмовляться вести переговори про припинення конфлікту. Про це йдеться в "злитих" в Мережу секретних матеріалах розвідки США, пише The Washington Post.

Більше новин: