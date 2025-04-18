"Пам'ять нації": в Україні презентували посібник для хвилини мовчання

Коротко:
- Довідник містить покрокову інструкцію з впровадження хвилини мовчання
- В основу довідника ліг досвід Львова та Вінниці
В Україні для громад створили довідник з інструкцією щодо впровадження загальнонаціональної хвилини мовчання. Про це повідомляють на сайті Міністерства розвитку громад та територій України.
У керівництві зазначають, що загальнонаціональна хвилина мовчання вшановує всіх загиблих, незалежно від політичних поглядів і віросповідання, і не може бути забарвлена ідеологіями.
"Хвилина мовчання дає змогу бути залученими до меморіалізації як явища, необхідного для українського суспільства. Таким чином, ми підтримуємо традиції вшанування та історичної пам'яті нації", - пояснюють автори довідника.
Довідник містить покрокову інструкцію з впровадження хвилини мовчання - від процесу координації органів влади до комунікації з перевізниками та суспільством.
У Мінрозвитку зазначили, що в основу довідника ліг досвід Львова та Вінниці.
Детальніше з посібником можна ознайомитися за посиланням.
Нагадаємо, щодня о 9.00 в Україні діє загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять загиблих унаслідок російсько-української війни. Вона встановлена указом президента Володимира Зеленського від 16 березня 2022 року. Громадян, які в цей час перебувають на вулиці, закликають зупинитися і вшанувати пам'ять загиблих військових.
Хвилина мовчання - головне:
У Рівному покарали водія, який під час хвилини мовчання продовжив рух проїжджою частиною. На 30-річного водія винесли постанову за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний жест регулювальника) КУпАП.
Асоціація футзалу України зверталася до УЄФА з проханням провести хвилину мовчання перед матчем кваліфікації на Євро-2026 у день жалоби - вшанувати пам'ять загиблих унаслідок російських обстрілів. Однак українська сторона двічі отримала відмову, зокрема й перед матчем із Кіпром.
Раніше російський посол Василь Небензя під час засідання Ради Безпеки ООН перервав хвилину мовчання в пам'ять про українців, загиблих унаслідок розв'язаної Росією війни.
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