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Водіїв почали штрафувати за ігнорування хвилини мовчання: є перший інцидент

Маріна Фурман
28 січня 2025, 16:31
51
Випадок стався вчора в Рівному о 9-й годині ранку.
инцидент в Ровно
У Рівному оштрафували водія, який проігнорував хвилину мовчання / Колаж: Главред, фото: Патрульна поліція

Коротко:

  • У Рівному водій проігнорував хвилину мовчання
  • Порушнику виписали штраф

У Рівному покарали водія, який під час хвилини мовчання продовжив рух проїжджою частиною. Про це поінформували у Telegram патрульної поліції області.

Згідно з інформацією в дописі, о 09:00 за сигналом регулювальника усі транспортні засоби зупинилися на знак вшанування пам’яті полеглих на війні.

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"Водій транспортного засобу Volkswagen Passat вирішив, що його це не стосується і поїхав далі у своїх справах. Не зупинило керманича і те, що на перехресті стояв регулювальник, який заборонив усім рух", — поінформували в патрульній поліції.

Відомо, що після хвилини мовчання поліція знайшла порушника.

"На 30-річного водія винесли постанову за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний жест регулювальника) КУпАП", - йдеться в повідомленні.

Водій пояснив патрульним, що він поспішав, тому не зупинився.

ДТП в Україні - новини за темою

Як писав Главред, 24 січня, українська блогерка Анна Жук, яку знали, як Аннет, загинула в трагічній ДТП. За кермом автомобіля Lexus був водій 1999 року народження. Машина врізалась у вантажівку Renault Premium, яка нерухомо стояла за межами проїзної частини.

У четвер, 16 січня, у Вінниці, по вулиці Театральній, 22-річний водій автомобіля Mercedes збив двох 19-річних дівчат, які переходили дорогу по "зебрі". Дівчата були доставлені до лікарні з тілесними ушкодженнями.

Нагадаємо, 22 грудня, на Прикарпатті сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю позашляховика та мікроавтобуса, внаслідок інциденту постраждало 13 людей.

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Що таке Національна поліція України?

Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.

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