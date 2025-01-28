Водіїв почали штрафувати за ігнорування хвилини мовчання: є перший інцидент

Випадок стався вчора в Рівному о 9-й годині ранку.

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У Рівному оштрафували водія, який проігнорував хвилину мовчання / Колаж: Главред, фото: Патрульна поліція

Коротко:

У Рівному водій проігнорував хвилину мовчання

Порушнику виписали штраф

У Рівному покарали водія, який під час хвилини мовчання продовжив рух проїжджою частиною. Про це поінформували у Telegram патрульної поліції області.

Згідно з інформацією в дописі, о 09:00 за сигналом регулювальника усі транспортні засоби зупинилися на знак вшанування пам’яті полеглих на війні.

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"Водій транспортного засобу Volkswagen Passat вирішив, що його це не стосується і поїхав далі у своїх справах. Не зупинило керманича і те, що на перехресті стояв регулювальник, який заборонив усім рух", — поінформували в патрульній поліції.

Відомо, що після хвилини мовчання поліція знайшла порушника.

"На 30-річного водія винесли постанову за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний жест регулювальника) КУпАП", - йдеться в повідомленні.

Водій пояснив патрульним, що він поспішав, тому не зупинився.

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