УЄФА заборонив хвилину мовчання: як Румунія підтримала Україну на полі

Румуни самі ініціювали хвилину мовчання разом з Україною.

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Румунія підтримала Україну, попри заборону УЄФА / колаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

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Косенко подякував Румунії за розуміння та підтримку

Жест підтримки був неофіційним, але символічним

Асоціація футзалу України зверталася до УЄФА з проханням провести хвилину мовчання перед матчем кваліфікації на Євро-2026 у день жалоби — вшанувати пам’ять загиблих внаслідок російських обстрілів. Проте, як повідомляє "Трибуна", українська сторона двічі отримала відмову, зокрема й перед матчем із Кіпром.

Попри це, завдяки домовленості з командою Румунії, хвилина мовчання таки відбулася — одразу після стартового свистка, за ініціативою суперників.

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Головний тренер збірної України Олександр Косенко подякував румунам за підтримку:

"Чесно кажучи, болить серце і душа. Румуни це все розуміють і, не сумніваючись, одразу ж підтримали і сказали, що дійсно дуже важливо, щоб про це знав весь світ. Дуже жахливо те, що відбувається. Тому подякуємо ще раз румунам, що вони взяли в цьому участь", – сказав Косенко.

Футзалісти обох команд разом вшанували пам’ять загиблих у війні з Росією. Цей жест став проявом поваги, ініційованим саме румунською збірною.

Україна завершила відбірний турнір перемогою над Румунією з рахунком 3:1. Збірна Косенка пройшла кваліфікацію без жодної поразки — шість перемог у шести матчах. Суперниками "синьо-жовтих" у групі також були збірні Німеччини та Кіпру. Українці достроково забезпечили собі участь у фінальній частині Євро-2026.

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Що таке футзал? Футза́л — командна спортивна гра з м'ячем у залі за участі двох команд: 5 гравців у кожній, один з них воротар. На відміну від інших видів футболу, гра відбувається на майданчику з твердим покриттям, позначеному лініями; не використовують щитки чи бортики. У футзалі користуються меншим за розміром м'ячем із меншим відскоком, ніж звичайний футбольний м'яч, який використовують у футболі та міні-футболі. У грі домінує імпровізація, креативність та техніка, контроль м'яча та передачі в обмеженому просторі. За правилами футзал нагадує футбол та міні-футбол. Wikipedia.

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