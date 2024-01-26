Падіння Іл-76 під Бєлгородом: США розслідують НП у взаємодії з Україною - Держдеп

Російський уряд робить усе, щоб ускладнити можливість перевірки фактів, пов'язаних із катастрофою літака в Бєлгородській області.

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Катастрофа Іл-76 сталася 24 січня в Бєлгородській області / Колаж: Главред, фото: росЗМІ

США у тісній взаємодії з Україною проводять розслідування катастрофи Іл-76 у Бєлгородській області, щоб встановити всі факти інциденту. При цьому країна-агресор РФ робить усе, щоб ускладнити можливість перевірки даних.

Як розповів під час брифінгу заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, провести перевірку за участю російської сторони "неймовірно важко", оскільки російський уряд робить усе, щоб ускладнити можливість перевірки фактів, а покладатися на хоч якесь незалежне висвітлення ситуації неможливо, адже в Росії відсутні вільні ЗМІ.

"Ми продовжуємо тісно співпрацювати з нашими колегами в українському уряді, щоб з'ясувати факти", - сказав він.

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Представник Держдепу нагадав, що президент Володимир Зеленський закликав провести міжнародне розслідування авіакатастрофи, а також з'ясувати статус українських військовополонених.

"Тому на сьогоднішній день ми просто продовжуємо підтримувати тісний зв'язок з українським урядом, щоб установити факти і з'ясувати, що саме сталося", - сказав Пател.

Падіння Іл-76 під Бєлгородом - останні новини:

РФ видала справжню маячню про нібито українських полонених, які "були на борту літака Іл-76", що впав 24 січня в Бєлгородській області. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вказав на те, що ворог почав публікувати фейкові списки військовополонених, яких нібито везли на обмін.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що на борту літака Іл-76, який 24 січня звалився в Бєлгородській області, мали перебувати російські високопосадовці, проте в останній момент співробітники ФСБ РФ заборонили їм сідати на борт.

У Службі безпеки України за фактом падіння російського літака Іл-76 у Бєлгородській області проводять розслідування за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни). Також СБУ проводить комплекс заходів щодо детального з'ясування всіх обставин падіння літака.

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