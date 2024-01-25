Падіння Іл-76: у списках РФ вказані військовополонені, яких вже обміняли - Лубінець

РФ видала справжню маячню про нібито українських полонених, що "були на борту Іл-76", який впав 24 січня у Бєлгородській області. Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець вказав на те, що ворог почав публікувати фейкові списки військовополонених, яких начебто везли на обмін. Про це повідомляє Sky News.
Він зазначив, що у списках виявлені серйозні розбіжності. Деякі українці, чиї імена там вказані, вже повернулись в Україну.
"Так, ми знайшли в списку громадян України, яких раніше вже обмінювали", - сказав Лубінець.
Падіння Іл-76
Нагадаємо, 24 січня в Бєлгородській області РФ впав літак Іл-76. Авіакатастрофа, ймовірно, сталася біля хутора Кривого. Уламки літака розлетілися на кілька кілометрів. Російські Telegram-канали повідомили, що на борту літака нібито було 63 людини. Пізніше з'явилася інформація, що на борту Іл-76 перебували 75 осіб (5 із них члени екіпажу).
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко припустив, що РФ буде через аварію Іл-76 приховувати насильство над полоненими. На його думку, росіяни здатні розкидати тіла українських полонених у зоні падіння літака.
Водночас представник Головного управління розвідки Андрій Юсов підтвердив, що 24 січня мав бути обмін полоненими, але він не проводиться. У ГУР поки не можуть підтвердити або спростувати інформацію про те, були на борту військовополонені чи ні.
Експерти вважають, що російський літак Іл-76 був збитий на зльоті.
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