Падіння Іл-76 під Бєлгородом: в ISW пояснили, як РФ використовує катастрофу на свою користь

Звинувачення Росії на адресу Києва частково мають на меті посіяти невдоволення в Україні та посилити недовіру до українського уряду.

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24 січня в Бєлгородській області РФ впав військовий літак Іл-76 / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

У країні-агресорі РФ використовують катастрофу Іл-76 для того, щоб посіяти внутрішнє невдоволення в Україні та підірвати бажання Заходу продовжувати надавати військову підтримку Україні. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики ISW цитують голову Комітету з оборони Державної думи Росії Андрія Картаполова, який заявив, що Україна навмисно збила Іл-76, знаючи, що на борту перебували українські військовополонені, і закликав призупинити всі обміни військовополоненими на невизначений термін.

Водночас заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв звинуватив українську "внутрішньополітичну боротьбу" в причетності до катастрофи.

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Окрім цього, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, який зараз перебуває в Нью-Йорку на засіданні Ради безпеки ООН, закликав до термінового скликання засідання РБ ООН, присвяченому цій авіакатастрофі, і звинуватив Україну в тероризмі.

ISW зазначає, що такі російські звинувачення частково мають на меті посіяти невдоволення в Україні та посилити недовіру до українського уряду, що узгоджується з іншими російськими інформаційними зусиллями, спрямованими на ослаблення України всередині країни.

Військові аналітики зазначають, що обмін військовополоненими є чутливим питанням як для Росії, так і для України, і риторичні згадки про військовополонених передбачувано викликають емоційну реакцію.

Крім того, російські офіційні особи зробили необґрунтовані заяви про те, що Україна збила Іл-76 американськими або німецькими ракетними системами, імовірно, у спробі відмовити західних партнерів України від надання Україні критично важливих систем протиповітряної оборони, необхідних для оборони.

Падіння Іл-76 у Бєлгородській області РФ

Удень 24 січня в Бєлгородській області РФ упав військовий літак Іл-76.

ЗМІ з посиланням на Генштаб повідомили, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300.

Низка російських ЗМІ поширили заяви російських чиновників про те, що на борту Іл-76 нібито перебували десятки українських військовополонених, яких везли на обмін.

У ГУР підтвердили лише те, що на 24 січня планувався обмін полоненими і він поки що не відбувається.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив, що росіяни грають із життями українських полонених, із почуттями рідних і з емоціями українського суспільства. Президент наголосив, що потрібно встановити чіткі факти в інциденті.

Усі деталі авіакатастрофи в Бєлгородській області читайте в матеріалі: Усі версії падіння Іл-76 під Бєлгородом: що насправді сталося.

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