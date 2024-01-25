70 на 30, що полонених в Іл-76 не було: у РФ "посипався" фейк Симоньян та Ко

Рейс, за даними російських видань, здійснювався у режимі "підвищеної таємності".

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Іл-76 упав у Бєлгородській області / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот з відео

Російські телеграм-канали, наближені до адміністрації Кремля та ворожої розвідки, стверджують, що, опитавши ключові джерела, не змогли знайти підтвердження словам топ-пропагандистів, зокрема Маргарити Симоньян, про нібито загибель понад 60 українських військовополонених на борту Іл-67 у Бєлгородській області.

Жодних реальних доказів наявності такої кількості людей на борту до цього моменту не надано, скаржаться у кремлівських провоєнних колах.

Сам політ Іл-76 виконувався в режимі підвищеної секретності, стверджують у Генштабі ЗС РФ.

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"По факту - ми втратили черговий борт. Політ виконувався в режимі підвищеної секретності, було мало інформації навіть у військових", - сказало джерело "Кремлівської табакерки" з-поміж генералів Генштабу.

Співрозмовник натякнув, що полонених на борту могло й не бути.

"Десь 70 на 30, що полонених там не було", - сказав він.

Тим часом у Москві визнали, що використали ситуацію з катастрофою Іл-76 у своїх пропагандистських цілях.

Водночас, російський депутат Картапов, який зробив "вкид" про українських полонених на борту, за словами джерела видання, отримав "наганяй" після слів про призупинення обмінів.

Падіння Іл-76 - що відомо

Вранці 24 січня у небі над Бєлгородською областю, найімовірніше зенітною ракетою, було підбито військово-транспортний літак росіян Іл-76.

Інформація з нібито "підтвердженням" від Сил оборони зʼявилась на сайті "Української правди". Журналісти, посилаючись на анонімні джерела, стверджували, що Іл-76 перевозив ракети до ЗРК С-300. Однак невдовзі новину було видалено.

Водночас російські пропагандисти писали, утім без доказів, що на борту перебувало понад 60 українських військовополонених, яких готували на обмін з Україною. Експерти вже пояснили, чому вважають цей вкид з боку РФ дурнею.

За інформацією ГУР, на Іл-76 мали летіти кремлівські VIP-персони, але ФСБ не пустила на борт. Андрій Юсов сказав, що країна-агресорка РФ використала літаки під час попередніх обмінів полоненими, але завжди попереджала ЗСУ про це.

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