Очікується різкий скачок: в Україні ледь не на 50% подорожчає важливий продукт

З приходом осені базові продукти харчування зростуть у ціні.

Що буде з цінами на продукти у жовтні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що сказав Соломчук:

З середини жовтня в Україні подорожчає соняшникова олія

Ціни на овочі, м'ясо і молоко підвищаться

Вартість картоплі може залишитися стабільною

В Україні незабаром зростуть ціни на один із базових продуктів. Мова йде про соняшникову олію. Про це в етері День.LIVE заявив народний депутат від "Слуги народу" Дмитро Соломчук.

За його словами, попередньо очікується здорожчання соняшникової олії мінімум на 40%. Ціни підуть вгору з 15 жовтня.

Що буде з цінами на інші продукти

Соломчук каже, що окрім олії в Україні подорожчають овочі. Причиною цього є відсутність необхідної кількості сховищ. Водночас ціни на картоплю, згідно з прогнозом нардепа, залишаться стабільними, якщо не виникне проблем зі зберіганням.

Також на українському ринку зростуть у вартості молоко та м'ясо. Нардеп пояснив, що на це вплине зростання цін на корм, електроенергію і нестача кваліфікованої робочої сили.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Що буде з цінами на соняшникову олію - думка експерта

Главреду писав, що за словами економіста, виконавчого директора Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, жодної критичної ситуації з цінами восени та взимку не передбачається.

Водночас прогнозувати точну ціну на соняшникову олію експерт не став. За його словами, це робити ще зарано, адже сезон лише розпочався.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні другий тиждень поспіль ростуть ціни на тепличні помідори. Основним чинником подорожчання стало скорочення обсягів збору врожаю в тепличних комбінатах.

Раніше повідомлялося, що в Україні можуть підвищити ціни на крупи. Ворог почав активно завдавати ударів по енергетичних об'єктах України, відповідно, може подорожчати електроенергія. Але ціна почне змінюватися не раніше, ніж узимку. Восени підвищення цін на крупи не передбачається.

Напередодні стало відомо, що урожай картоплі цього року досить хороший, але взимку овочі почнуть дорожчати через витрати на зберігання, а навесні відбуватиметься надходження імпорту через те, що своєї якісної картоплі стане менше.

Про персону: Дмитро Соломчук Соломчук Дмитро Вікторович (нар. 1 жовтня 1980, Рівне) — український політик, народний депутат Верховної Ради ІХ скликання від політичної партії "Слуга Народу", колишній заступник керівника фракції у парламенті, пише Вікіпедія. Є членом Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. У парламенті відстоює інтереси малих та середніх фермерів.

