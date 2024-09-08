Відповідь на КАБи РФ: Україна створила високоточну планеруючу авіабомбу – Forbes

Українська керована за GPS бомба дуже схожа на французьку бомбу AASM Hammer.

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Україна створила планеруючу авіабомбу / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Україна в умовах війни зуміла створити власну високоточну планеруючу авіаційну бомбу, яка може стати ключовою зброєю для ударів по цілях у Росії.

Нова українська бомба має ракетний прискорювач і висувні крила, що потенційно збільшує дальність її польоту до 65 кілометрів, йдеться в матеріалі видання Forbes.

У матеріалі йдеться про те, що нещодавно з'явилося відео, зняте екіпажем винищувача Су-27 ВПС України, де показано бомбардувальник із прототипом планеруючого боєприпасу під крилом.

Автори статті впевнені, що якщо Україна зможе налагодити місцеве виробництво нової бомби, вона може почати наздоганяти РФ у цьому компоненті. Створюючи власні високоточні боєприпаси, Україна також звільняється від повної залежності від непостійних союзників щодо ключових військових можливостей.

Місцеве виробництво також є для України способом обійти обмеження своїх союзників на використання боєприпасів іноземного виробництва. Найголовніше, американці забороняють українцям запускати високоточні балістичні ракети, що поставляються США, по цілях на території Росії - цілях, що включають авіабази, що підтримують російське бомбардування.

Що відомо про нову українську авіабомбу

З крилами і встановленим на хвості ракетним прискорювачем імовірно керована по GPS бомба дуже схожа на французьку бомбу AASM Hammer. Не виключено, що українці насправді скопіювали французьку зброю.

Нагадується, що бригадний генерал ВПС Сергій Голубцов ще в червні оголосив, що його служба розробляє новий комплект планеруючого і навідного пристрою для перетворення некерованих бомб радянського виробництва на високоточні боєприпаси. Випробувальний політ на цьому Су-24 став важливим кроком у розробці нової зброї.

Уточнюється, що українські ВПС, вочевидь, незадоволені постачанням бомб союзниками, адже Франція пообіцяла постачати лише 50 Hammer на місяць - надто мало, щоб відповідати приблизно 3000 КАБ, які росіяни скидають по всій лінії фронту щомісяця.

Журналісти додали, що українські ВПС озброїли кілька типів бойових літаків американськими і французькими планеруючими бомбами, включно з Су-24, Су-27 і МіГ-29. Усі три типи в кінцевому підсумку можуть нести нову українську бомбу.

Що таке КАБ? КАБ-500 - сімейство радянських і російських коригованих авіаційних бомб калібром 500 кілограмів, пише Вікіпедія. Першу з сімейства - КАБ-500Л, керовану лазерним променем, було прийнято на озброєння 1975 року. У 1984 році була прийнята на озброєння наступна бомба цього сімейства - КАБ-500Кр, що наводиться на ціль за допомогою телевізійної ГСН. Надалі було розроблено КАБ-500С із наведенням за ГЛОНАСС. Бойова частина бомби може бути бетонобійною для руйнування бетонних перекриттів, фугасною і об'ємнодетонуючою для ураження піхоти і техніки, зокрема в укриттях, ударною хвилею. Керована (коригована) авіаційна бомба (КАБ) належить до високоточної зброї. Властивість планування, якою володіють КАБ, дає змогу літакам-носіям застосовувати їх без входу в зону об'єктової ППО противника.

Дивіться відео - випробування української планеруючої авіабомби:

Раніше президент Володимир Зеленський сказав, що захистить Україну від КАБів. Україна не зможе збивати кожен КАБ, запущений Росією. Потрібно знищувати їхні військові літаки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що дрони СБУ зачистили аеродром Морозівськ від КАБів. Українські безпілотники вразили ще й нафтобазу "Губкінська" в Бєлгородській області, там були серія вибухів, пожежа і робота ворожої ППО.

Як повідомлялося раніше, були вражені склади РФ з КАБами і паливом. СБУ спільно з ССО провели потужну роботу і влучили в жирну ціль.

/ Інфографіка: Главред

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