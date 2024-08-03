Дрони СБУ зачистили аеродром Морозівськ від КАБів, авіації та ППО: деталі від ЗМІ

Безпілотники Служби безпеки України уразили на військовому аеродромі Морозівськ у країні-агресорі Росії засоби ППО, авіаційну техніку та склади з керованими авіабомбами (КАБами).
"Українські безпілотники відпрацювали на відмінно, влучивши в склад авіаційних боєприпасів. Детонація була така, що місцевим жителям забракло запасу лайки, щоб описати свої враження від масштабу вибухів і "бавовни", що розквітла. Місцева російська влада намагається приховати приліт по військовому об'єкту і повідомляє, що горять лише якісь складські приміщення", - повідомляє УНІАН із посиланням на власні джерела.
Також підкреслюється, що БПЛА вдарили по нафтобазі "Губкінська" в Бєлгородській області. Місцеві жителі повідомляли про серію вибухів, загоряння на нафтобазі та роботу систем ППО.
Атака ЗСУ на аеродром Морозовськ у Ростовській області та інші об'єкти - головні новини:
Військовий аеродром Морозовськ було атаковано вночі 3 серпня. На місці події була пожежа. Повідомлялося про загоряння складу з боєприпасами і цистерн із паливом. Влада Ростовської області підтвердила пошкодження складських об'єктів у Кам'янському та Морозівському районах.
Вранці в Генштабі ЗСУ підтвердили удар по військовому аеродрому Морозовськ. Військові уточнили, що українські війська також били і по нафтобазах у Бєлгородській та Курській областях.
Пізніше ЗМІ з посиланням на ГУР Міноборони заявили, що безпілотники військової розвідки України уразили склад паливно-мастильних матеріалів у Ростовській області. Склад забезпечував військові підрозділи РФ на окупованому Донбасі.
Морозовськ - що про нього відомо
Морозовськ - місто в Ростовській області РФ. За 3 км на південний захід від міста розташований діючий військовий аеродром "Морозовськ".
На аеродромі дислоковані фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, а з 2014 року - Су-34, за допомогою яких російські терористи атакують українські мирні міста.
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