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Дрони СБУ зачистили аеродром Морозівськ від КАБів, авіації та ППО: деталі від ЗМІ

Андрій Ганчук
3 серпня 2024, 13:42
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Українські безпілотники уразили ще й нафтобазу "Губкінська" в Бєлгородській області, там були серія вибухів, пожежа і робота ворожих систем ППО.
БПЛА
Українські БПЛА завдали потужного удару по Росії / Колаж: Главред, фото: 22-га ОМБр, соцмережі (ілюстративне фото)

Безпілотники Служби безпеки України уразили на військовому аеродромі Морозівськ у країні-агресорі Росії засоби ППО, авіаційну техніку та склади з керованими авіабомбами (КАБами).

"Українські безпілотники відпрацювали на відмінно, влучивши в склад авіаційних боєприпасів. Детонація була така, що місцевим жителям забракло запасу лайки, щоб описати свої враження від масштабу вибухів і "бавовни", що розквітла. Місцева російська влада намагається приховати приліт по військовому об'єкту і повідомляє, що горять лише якісь складські приміщення", - повідомляє УНІАН із посиланням на власні джерела.

Також підкреслюється, що БПЛА вдарили по нафтобазі "Губкінська" в Бєлгородській області. Місцеві жителі повідомляли про серію вибухів, загоряння на нафтобазі та роботу систем ППО.

відео дня
Дрони СБУ зачистили аеродром Морозівськ від КАБів, авіації та ППО: деталі від ЗМІ
Коротко про КАБ / Інфографіка: Главред

Атака ЗСУ на аеродром Морозовськ у Ростовській області та інші об'єкти - головні новини:

Військовий аеродром Морозовськ було атаковано вночі 3 серпня. На місці події була пожежа. Повідомлялося про загоряння складу з боєприпасами і цистерн із паливом. Влада Ростовської області підтвердила пошкодження складських об'єктів у Кам'янському та Морозівському районах.

Вранці в Генштабі ЗСУ підтвердили удар по військовому аеродрому Морозовськ. Військові уточнили, що українські війська також били і по нафтобазах у Бєлгородській та Курській областях.

Пізніше ЗМІ з посиланням на ГУР Міноборони заявили, що безпілотники військової розвідки України уразили склад паливно-мастильних матеріалів у Ростовській області. Склад забезпечував військові підрозділи РФ на окупованому Донбасі.

Морозовськ - що про нього відомо

Морозовськ - місто в Ростовській області РФ. За 3 км на південний захід від міста розташований діючий військовий аеродром "Морозовськ".

На аеродромі дислоковані фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, а з 2014 року - Су-34, за допомогою яких російські терористи атакують українські мирні міста.

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