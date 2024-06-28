Знищені квартири на декількох поверхах: РФ вдарила ракетою по 9-поверхівці у Дніпрі

Російські окупанти вдарили ракетою по багатоповерховому житловому будинку у Дніпрі. Там зруйновано декілька поверхів. Про це заявив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.
Внаслідок ракетної атаки була серйозно пошкоджена дев'ятиповерхівка. Вже відомо про те, що там є поранені.
У Мережі з'явилися перші відео з кадрами одразу після влучання ракети в житловий будинок. На кадрах видно зруйновані поверхи та дим, який валить з багатоповерхівки.
Дивіться відео з наслідками удару по будинку у Дніпрі:
У Зеленського відреагували на удар по Дніпру
Голова Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував ракетний удар по будинку у Дніпрі.
"Дніпро, російські тварини вдарили по житловому будинку", написав він.
Сам же президент України Володимир Зеленський заявив, що внаслідок російської атаки у будинку повністю зруйновано 4 поверхи. Вже відомо про те, що постраждали щонайменше 3 людини.
"Рятувальники, медики, усі служби вже на місці й надають усю необхідну допомогу. Саме тому ми постійно нагадуємо всім партнерам: тільки достатня кількість і якість систем ППО, тільки достатня рішучість світу здатні зупинити російський терор. Нам потрібні ці рішення – потрібен надійний повітряний щит для України", - написав Зеленський.
Що відомо про постраждалих
У ДСНС зазначили, що станом на 19:45 вже відомо про щонайменше одного загиблого. Ще 5 людей поранені. Кількість жертв та постраждалих може зрости.
Рятувальники розбирають завали. У квартирах досі залишаються люди, вони заблоковані.
"Одного чоловіка надзвичайники врятували з автомобіля - потерпілого засипало частинами понівеченого будинку. Всі профільні служби на місцях. Потерпілим надається необхідна допомога", - йдеться у повідомленні.
Рятувальники показали відео, на якому видно момент порятунку людей.
Дивіться відео з наслідками удару по будинку в Дніпрі:
Голова ОВА зазначив, що кількість постраждалих зросла до 6-ти. Серед них є 7-місячне немовля.
"Троє місцевих у важкому стані. Це жінки 27 та 30 років і 29-річний чоловік. Інші – середні", - зазначив він.
Новина доповнюється...
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред