Знищені квартири на декількох поверхах: РФ вдарила ракетою по 9-поверхівці у Дніпрі

Внаслідок влучання російської ракети у будинок вже відомо про постраждалих.

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Російська ракета вдарила по будинку в Дніпрі / Коллаж: Главред, фото: Telegram

Російські окупанти вдарили ракетою по багатоповерховому житловому будинку у Дніпрі. Там зруйновано декілька поверхів. Про це заявив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Внаслідок ракетної атаки була серйозно пошкоджена дев'ятиповерхівка. Вже відомо про те, що там є поранені.

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У Мережі з'явилися перші відео з кадрами одразу після влучання ракети в житловий будинок. На кадрах видно зруйновані поверхи та дим, який валить з багатоповерхівки.

Дивіться відео з наслідками удару по будинку у Дніпрі:

Російська ракета вдарила по будинку в Дніпрі / фото: скріншот

У Зеленського відреагували на удар по Дніпру

Голова Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував ракетний удар по будинку у Дніпрі.

"Дніпро, російські тварини вдарили по житловому будинку", написав він.

Сам же президент України Володимир Зеленський заявив, що внаслідок російської атаки у будинку повністю зруйновано 4 поверхи. Вже відомо про те, що постраждали щонайменше 3 людини.

"Рятувальники, медики, усі служби вже на місці й надають усю необхідну допомогу. Саме тому ми постійно нагадуємо всім партнерам: тільки достатня кількість і якість систем ППО, тільки достатня рішучість світу здатні зупинити російський терор. Нам потрібні ці рішення – потрібен надійний повітряний щит для України", - написав Зеленський.

Що відомо про постраждалих

У ДСНС зазначили, що станом на 19:45 вже відомо про щонайменше одного загиблого. Ще 5 людей поранені. Кількість жертв та постраждалих може зрости.

Рятувальники розбирають завали. У квартирах досі залишаються люди, вони заблоковані.

"Одного чоловіка надзвичайники врятували з автомобіля - потерпілого засипало частинами понівеченого будинку. Всі профільні служби на місцях. Потерпілим надається необхідна допомога", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники показали відео, на якому видно момент порятунку людей.

Дивіться відео з наслідками удару по будинку в Дніпрі:

Російська ракета вдарила по будинку в Дніпрі / фото: скріншот

Голова ОВА зазначив, що кількість постраждалих зросла до 6-ти. Серед них є 7-місячне немовля.

"Троє місцевих у важкому стані. Це жінки 27 та 30 років і 29-річний чоловік. Інші – середні", - зазначив він.

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