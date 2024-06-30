Співвідношення втрат 6 до 1: Зеленський сказав, де гине найбільше росіян

Президент заявив, що зараз на фронті почалася сучасна війна - технологічна.

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Зеленський назвав втрати РФ і України / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Офіс президента

На українському фронті змінилося співвідношенням втрат в України та РФ. Наразі ситуація покращилася в бік ЗСУ. Про це розповів президент України Володимир Зеленський у новому інтерв'ю.

На Харківському та Покровському напрямках втрати становлять 6 росіян на 1 українця.

"У нас сьогодні гинуть 1 українець до 6 росіян. У нас була статистика десь у 4 рази, а зараз на Харківському напрямку, Покровському напрямку, зараз цифри 1 до 6", - сказав Зеленський. відео дня

Водночас він зазначив, що зараз перемагати буде не той, у кого більше людей, а той, у кого кращі технології. На фронті почалася сучасна війна - технологічна.

"Я не кажу, що ми будемо воювати до кінця і нам вистачить людей. Ні, я хочу сказати, що всі ці розмови про велику кількість людей, про мільйони людей, так, вони мають рацію, але інша війна. Війна технологічна. Хто більше технологічний, той може перемагати", - додав Зеленський.

Дивіться відео про втрати росіян і українців на фронті:

Зеленський назвав втрати РФ і України / фото: скріншот

Втрати Росії в Україні - ситуація на фронті

Як писав Главред, просування Росії застопорилося в Харківській області через величезні втрати в техніці та особовому складі. Українські захисники констатували, що інтенсивність бойових зіткнень змінюється - росіяни знижують активність через втрату боєздатності підрозділів.

Зокрема, втрати росіян біля Часового Яру щодня сягають до 80 осіб, проте окупанти не відмовляються від спроб захопити місто. На Харківському напрямку РФ підтягує резерви.

Крім того, десятки окупантів залишаються заблокованими на агрегатному заводі у Вовчанську Харківської області. Ситуація в місті мінлива. Тривають вуличні бої.

Втрати росіян на фронті / Главред

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