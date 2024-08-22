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Склади з КАБами та паливом детонують досі: деталі удару по аеродрому Маринівка

Даяна Швець
22 серпня 2024, 12:37
338
СБУ спільно із ССО провели потужну роботу та влучили в жирну ціль.
Мариновка, карта
На аеродромі в Росії детонують боєприпаси / Колаж: Главред, скріншот, фото DeepStateMAP

У ніч на 22 серпня у російському місті Калач-на-Дону Волгоградської області пролунали вибухи – ціллю став аеродром Маринівка.

Під час атаки вводилось обмеження на використання місцевого повітряного простору, частина авіарейсів була перенаправлена чи затримана. Кілька БПЛА дісталась аеродрому і спричинили масштабну пожежу та вибухи

Як розповіли джерела 24 Каналу в СБУ, українські спецслужби спільно із ССО уразила склади з КАБами та паливом.

відео дня

За словами місцевих жителів, після атаки дронів українських спецслужб їхній військовий аеродром виглядає як сцена з апокаліпсису.

До речі, саме цей аеродром використовували для бомбардувань лінії фронту України.

Аеродром Маринівка

Мариновка — військовий аеродром, розташований неподалік від села Мариновка в Волгоградській області Росії.

Під час повномасштабного вторгнення РФ з 2022 аеродром використовується для атак на Україну.
На аеродромі базуються літаки розвідники Су-24МР і бомбардувальники Су-24М 11-го змішаного авіаційного полку (ЗАП) 4-ї змішаної авіадивізії 4-ї армії ВПС та ППО.

Карма спрацювала і тепер всю ніч і ранок місце охоплювали вибухи та чорний дим. Потужна детонація триває по цю хвилину.

За інформацією СБУ, росіянам нібито уже повідомили про евакуацію, адже "гасити просто немає сенсу".

"СБУ з хірургічною точністю працює по аеродромах, з яких ворог атакує Україну. Кожна така реалізація знижує перевагу росіян в повітрі та значно обмежує їхні авіаційні спроможності" – зазначило поінформоване джерело в СБУ.

  • На знімку "до" майже тридцять військових літаків – 14 Су-24 та 15 Су-34 – та вісім вантажівок
    На знімку "до" майже тридцять військових літаків – 14 Су-24 та 15 Су-34 – та вісім вантажівок фото M.T.Anderson
  • На знімку "до" майже тридцять військових літаків – 14 Су-24 та 15 Су-34 – та вісім вантажівок
    На знімку "до" майже тридцять військових літаків – 14 Су-24 та 15 Су-34 – та вісім вантажівок фото M.T.Anderson
  • На знімку "до" майже тридцять військових літаків – 14 Су-24 та 15 Су-34 – та вісім вантажівок
    На знімку "до" майже тридцять військових літаків – 14 Су-24 та 15 Су-34 – та вісім вантажівок фото M.T.Anderson

Удари по Росії

Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників.

Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни".

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Удари по території РФ - останні новини

Як відомо, після сьогоднішньої ночі росіяни почали масово жалітися на атаку дронів по аеродромі "Маринівка".

За інформацією Telegram-канал SHOT, очевидці з різних районів "нарахували від 6 до 10 сильних хлопків" під час повітряної атаки, перед якими в небі було чути "характерні звуки прольоту БПЛА". Місцева влада країни-агресорки Росії, як завжди, наразі нічого не повідомляє про інцидент. Також не надходили дані щодо можливих постраждалих.

Напередодні в Генштабі підтвердили удар по Ростовській області. Сили оборони України завдали удару по російській системі протиповітряної оборони С-300 в районі населеного пункту Новошахтинськ, Ростовської області Росії.

Окрім цього, за даними ГУР, лише два удари на аеродром "Савалейка" могли "випиляти" до 25% МіГ-31К. Водночас варто зазначити, що можливість ураження саме такої кількості МиГ-31К цілком можлива. Справа в тому, що під час ще першої атаки 14 серпня ворог не зміг підняти у небо всі літаки. Можливо, що аналогічна ситуація трапилась і через два дні.

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