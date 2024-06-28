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Мінував територію та знищував окупантів: на Сумщині судять партизана за виготовлення зброї

Ангеліна Підвисоцька
28 червня 2024, 17:52оновлено 28 червня, 18:32
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Віталія Куколя звинувачують у незаконному виготовленні і зберіганні зброї. Йому загрожує до семи років за ґратами.
Виталий Куколь
На Сумщині судять партизана Віталія Куколя / Колаж: Главред, фото: Суспільне

На Сумщині намагаються посадити у в'язницю чоловіка, який сам виготовив зброю і замінував територію, готуючись до наступу російських окупантів. Про це повідомляє Суспільне.

Віталій Куколь проживав у селі Кам'янка у Тростянецькому районі. Чоловік виготовив рушницю, пістолет та вибухівку. Саме нею він хотів захищати село від ворога.

"Беручи до уваги те, що обвинувачений Куколь Віталій Миколайович під час досудового розслідування та судового розгляду вказаного кримінального провадження вину у скоєному кримінальному правопорушенні не визнає, тому керуючись вимогами статті 349 КПК України вважаю за необхідне здійснити повний порядок дослідження доказів: розпочати з дослідження матеріалів кримінального провадження, в подальшому дослідити речові докази в кримінальному провадженні, допитати свідків в кримінальному провадженні і в останню чергу допитати самого обвинуваченого з урахуванням вимог статті 63 Конституції України", — повідомив керівник Охтирської прокуратури Дмитро Заяц.

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Наступне засідання відбудеться 22 серпня. Прокуратура наполягає на позбавлені волі від 3 до 7 років.

Мінував територію та знищував окупантів: на Сумщині судять партизана за виготовлення зброї
На Сумщині судять партизана Віталія Куколя / фото: Суспільне

Сам же чоловік не вважає себе винним.

"Вину свою у вчиненому визнаєте? ", — запитав суддя. "Абсолютно ні", — відповів Віталій Куколь.

Омбудсмен заступився за Віталія Куколя

Омбудсмен України Дмитро Лубінець став на захист чоловіка. Він наголосив на тому, що на початку повномасштабного вторгнення вся Україна виготовляла "коктейлі Молотова". Віталій Куколь теж робив все можливе, щоб захистити себе та рідні землі від російських окупантів.

"Відповідно до ст. 17 Конституції України "Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу". Тож чоловік сумлінно виконував свій обов'язок, а опинився на лаві підсудних", - написав Лубінець.

Омбудсмен додав, що бере цю справу під особистий контроль і буде вживати всіх заходів для того, щоб захистити права чоловіка.

"Здоровий глузд та справедливість мають перемогти!" - написав Лубінець.

Хто такий Дмитро Лубінець

Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) — український юрист та політик.

У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.

1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.

Як чоловік готувався до наступу окупантів на Сумщину

Ще у листопаді 2023 року стало відомо про те, як Віталій Куколь готувався захищатися і знищувати російських окупантів на початку повномасштабного вторгнення. Він замінував територію, щоб не дати росіянам пройти від окупованого на той момент Тростянця до села Кам'янка, де і проживав чоловік.

"Розкопував німецькі позиції, там вибухівки хватає. Я на основі цього зробив вибухівку і спочатку там були мої власного виробництва взривники. А свої ж можуть осєчки дати. Сиджу так: вийде чи не вийде", — згадував чоловік.

Мінував територію та знищував окупантів: на Сумщині судять партизана за виготовлення зброї
На Сумщині судять партизана Віталія Куколя / фото: Суспільне

До нього за допомогою на початку березня зверталися навіть військові 93-ї бригади, які на той момент вибивали ворога з Сумської області, каже чоловік. Він встановлював вибухівку і виглядав окупантів, щоб знищити.

"Чотири десь приблизно ночі я тут просидів, "обалдєл" від цього діла. Думаю: "Ні, треба щось інше думати". Холодно, весь мерзну, акумулятор пузом грію, щоб же ж не розрядився... Отож тут останнє здоров’я й залишилось у мене, під цими ялинками... А тоді я вже почав бігати: як звук чую, так і біжу", — розказував Віталій Куколь.

Він не лише мінував дороги, а й виводив людей з окупованого Тростянця. Одним із перших він врятував родину з "АТОвськими" татуюваннями. Жінка була медиком, а чоловік - айдарівцем. Віталій розумів, що окупанти вб'ють їх, як тільки побачать ці татуювання. Загалом він врятував щонайменше 21 людину.

Чоловік розумів, що у російському полоні він би не вижив. Він облаштував собі землянку за декілька кілометрів від хати у сусідньому селі. Там він планував ховатися, якщо все ж прийде російська навала.

"Так ми розраховували, що жіночка, двоє діток, повинні ми були тут поміститись, зробив я дірку під буржуйку ... Там у мене за спиною знаходиться три населені пункти, по яких окупанти дуже часто розсікали: он там Клементівський місток, який підірвали, вони там цілими днями мостили переправу. Гурчали туди-сюди. А в село не розумієш звідки звук. Думаю, як нижнім шляхом сунуться, біжу вже до своїх бомб. Прибігаю — не воно. А бігти це не один кілометр. І другий момент: село могли різко закрити. Я б там залишився і не вискочив би. А тут мене спробуй знайди", - розповідав чоловік.

Мінував територію та знищував окупантів: на Сумщині судять партизана за виготовлення зброї
На Сумщині судять партизана Віталія Куколя / фото: Суспільне

Коли українські військові вигнали окупантів із Сумської області, Віталій почав волонтерити. Із решток російської техніки він виготовляв сувеніри і продавав їх на аукціонах, а гроші віддавав на ЗСУ.

Мінував територію та знищував окупантів: на Сумщині судять партизана за виготовлення зброї
На Сумщині судять партизана Віталія Куколя / фото: Суспільне

Можливість наступу РФ на Сумщині - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російська окупаційна армія може спробувати провернути на Сумщині ту ж саму операцію, що і в Харківській області. Однак про захоплення Сум, Харкова чи Києва не йдеться. Головне завдання росіян - "відгризати території України по шматочку". Такі дії окупантів можуть пояснюватися бажанням отримати сильну переговорну позицію.

Країна-агресор Росія продовжує накопичувати війська на російсько-українському кордоні в районі Сумської області. Поки що сил вистачає для проведення певних дій у прикордонні, але не для початку повноцінного наступу на Суми.

Крім того, наступ російських окупантів на Сумську область може розпочатися в будь-який момент, заявив військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров. РФ стягнула десятки тисяч окупантів на кордон Сумської та Харківської областей.

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війна в Україні Сумська область вторгнення Росії суд партизани
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