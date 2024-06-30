Patriot не допоможе: Зеленський сказав, що захистить Україну від КАБів

Україна не зможе збивати кожен КАБ, запущений Росією. Потрібно знищувати їхні військові літаки.

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Зеленський сказав, як захистити Україну від КАБів / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, ДСНС

Російські окупанти постійно б'ють КАБами по українській території, чим вбивають людей і несуть величезні руйнування. Однак захистити Україну від цих бомб системою ППО Patriot та іншими не вийде. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму новому інтерв'ю.

Президент зазначає, що лише за місяць окупанти випускають по Україні тисячі бомб. Уберегти країну від цих бомб можливо лише знищуючи російські літаки, які їх запускають.

"Яка може бути боротьба з КАБами? Це системи ППО. Але якщо ми візьмемо вартість і кількість ракет Patriot і візьмемо КАБи - то тисяч на місяць у нас ніколи не буде, та й сотень не буде. Тому що кожна ракета - це близько 3 мільйонів доларів. Тут не тільки питання в грошах, їх стільки просто не виробляють. Тому Patriot не може боротися з КАБми", - сказав Зеленський. відео дня

Він переконаний, що треба бити по російських аеродромах, де стоять військові літаки. При цьому країни-партнери мають дозволити бити по території РФ не лише на відстані до 300 кілометрів. Уберегти Україну від КАБів зможуть далекобійні ракети ATACMS.

"Рішення Байдена дати нам можливість бити по їхньому скупченню техніки - позитивне, але таке, що не вирішує проблеми знищення наших міст і сіл. Воно вирішує тактичні моменти. Стратегічно - це стратегічна зброя. ATACMS, які можуть бити на 300 кілометрів, напевно, нам би допомогли сьогодні. Сьогодні є аеродроми, де вони використовують КАБи, і поки їхні КАБи не летять на велику дистанцію, то ми можемо бити по цих аеродромах на більшій відстані. Сьогодні потрібно дозволити нам застосовувати ATACMS углиб Російської Федерації", - наголосив Зеленський.

Удари КАБами по Харкову - останні новини за темою

Нагадаємо, вдень 22 червня російські окупанти підняли в повітря свою авіацію та здійснили пуски керованих авіабомб у бік Харкова. У місті прогриміли потужні вибухи, над ним здійнялися стовпи диму. Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив, що росіяни чотири рази вдарили по місту, зокрема по житлових будинках.

Як стало відомо пізніше, РФ влучила в житловий будинок у центрі міста, там триває розбір завалів. Президент України Володимир Зеленський назвав це російським терором, який потрібно негайно зупинити.

Як повідомляв Главред, кількість поранених унаслідок ворожого удару по Харкову зросла до 41 людини. 6 постраждалих перебувають у важкому стані.

Що таке КАБ? / Інфографіка: Главред

Що таке КАБ? КАБ-500 - сімейство радянських і російських коригованих авіаційних бомб калібром 500 кілограмів, пише Вікіпедія. Першу з сімейства - КАБ-500Л, керовану за лазерним променем, було прийнято на озброєння 1975 року. У 1984 році була прийнята на озброєння наступна бомба цього сімейства - КАБ-500Кр, що наводиться на ціль за допомогою телевізійної ГСН. Надалі було розроблено КАБ-500С із наведенням за ГЛОНАСС. Бойова частина бомби може бути бетонобійною для руйнування бетонних перекриттів, фугасною і об'ємнодетонуючою для ураження піхоти і техніки, зокрема в укриттях, ударною хвилею. Керована (коригована) авіаційна бомба (КАБ) належить до високоточної зброї. Властивість планування, якою володіють КАБ, дає змогу літакам-носіям застосовувати їх без входу в зону об'єктової ППО противника.

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