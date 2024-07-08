"Відповідь буде": у ГУР пообіцяли помститися РФ за криваві удари по лікарнях

Будуть знищуватися ворожі об'єкти, які можуть завдавати шкоди населенню, каже Євген Єрін.

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У ГУР відреагували на удари РФ по лікарнях / Колаж: Главред, Фото: Facebook/ndslohmatdyt, ГУР

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МОУ) Євген Єрін прокоментував масований удар РФ, внаслідок якого російські ракети вдарили по лікарнях у Києві.

Ракетні атаки ЗС РФ є демонстрацією чергових злочинів Москви, і росіяни відчують на собі відповідь, яка обов'язково буде, наголосив він в ефірі інформаційного телемарафону.

"Я можу сказати впевнено тільки одне - відповідь буде. Ми робитимемо все можливе і неможливе для того, щоб здобути перемогу над ворогом і знищити всі ворожі об'єкти, які можуть завдавати шкоди населенню нашої країни", - підкреслив представник ГУР.

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Він упевнений у тому, що ворог не зупиниться ні перед чим, щоб залякати українців і завдати якомога більше руйнувань.

"З військового боку вони не мають жодного сенсу, проте сильно впливають на настрої населення", - додав Єрін.

Успішні операції ГУР На початку повномасштабної війни 10 загін ГУР зустрів ворога в Гостомелі, де не дав ворогу створити плацдарм для захоплення Києва. Пізніше підрозділи ГУР брали участь у штурмі та зачистці міста й загалом вели активні бої за Київську область, де проводили диверсійні, розвідувальні і корегувальні операції. У березні 2022 року Головне управління розвідки допомагало організовувати вертолітні рейди на "Азовсталь". Усього було 7 рейсів, у яких задіяли близько 16 вертольотів Ми-8 армійської авіації. Вдалося евакуювати 64 поранених, десантувати на підкріплення захисників Маріуполя 72 добровольців та доставити 30 тонн вантажу. Але під час операції було втрачено 3 борти. 8 травня 2022 року почалася десантна операція на острів Зміїний. Тоді група з декількох вертольотів висадила десант ГУР та "Альфи" СБУ на острів, де зав’язався бій з противником. Під час бою було прийнято рішення відступити з острова, усі 8 вертольотів без ушкоджень повернулися на місця базування.

Ракетний удар по Україні 8 липня - останні новини

У понеділок вранці, 8 липня, РФ завдала масованого удару по Україні, вибухи прогриміли в багатьох регіонах. У Києві влучання було по корпусах дитячої лікарні "Охматдит" у Шевченківському районі. Також у пабліках з'явилося безліч фотографій і відеороликів, на яких видно руйнування в одному з корпусів цієї медустанови.

Пізніше стало відомо, що внаслідок ракетного удару в Дніпровському районі пошкоджено багатоповерхову будівлю медцентру. Унаслідок атаки РФ 4 загиблих, ще 3 травмовано, сталося часткове руйнування будівлі.

Як повідомлялося, внаслідок ракетної атаки РФ по Кривому Рогу відомо про десятки поранених, крім того, за даними Ради оборони міста, попередньо - 10 загиблих.

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