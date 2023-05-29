УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Відбили атаки РФ і просунулися вперед: Сирський анонсував наступ ЗСУ

Олексій Тесля
29 травня 2023, 11:17 оновлено 29 травня, 12:02
283
ЗСУ завдають ворогові значних втрат в особовому складі та техніці, наголосив Олександр Сирський.
Олександр Сирський, ВСУ
Олександр Сирський анонсував наступ ЗСУ / Колаж фото 28-ма ОМБр імені лицарів Зимового походу , t.me/osirskiy

Українські сили оборони відбивають всі спроби ворога просунутися вперед в районах Білогорівка, Cпірне, Новоселівське, Торське, заявив командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

При цьому ЗСУ завдають ворогові значних втрат в особовому складі та техніці, написав він у Telegram.

"Лиманський напрямок. Наші частини і підрозділи продовжують стійко утримувати займані рубежі і позиції, відбивають всі спроби ворога просунутися вперед в районах Білогорівка, Спірне, Новоселівське, Торське, завдають йому значних втрат в особовому складі і техніці", — зазначив український генерал.

відео дня

"Зустрівся з командирами частин і підрозділів, які виконують завдання на найбільш "гарячих точках" фронту. Спільно обговорили можливі сценарії розвитку подій на цьому напрямку та поточну ситуацію на фронті", — поінформував Сирський.

Як зазначив Сирський, "скоро настане той час, коли ми перейдемо до активних наступальних дій, визначив конкретні завдання на підготовку до них".

Крім того, командувач Сухопутними військами ЗСУ "подякував та нагородив на передовій воїнів 10 огшбр, 54 омбр, 81 одшбр, 95 одшбр, 92 омбр. Від офіцера до солдата всі з честю виконують свій обов'язок перед українським народом", — написав він.

Контрнаступ ВСУ

Нагадаємо, експерт Євген Дикий не виключив, що в ході контрнаступу ЗСУ можуть просто обійти територією РФ лінію оборони, яку росіяни збудували від Сватового до Кремінної.

Водночас він вважає, що завадити реалізації цього сценарію може позиція західних союзників.

Військовий експерт Роман Світан в інтерв'ю Главреду сказав, що Україна, ймовірно, проведе два контрнаступи - влітку і восени.

В ході літньої кампанії ЗСУ звільнятимуть Крим, осінньої – Донбас.

Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов вважає, що Україна вже має необхідний мінімум військових можливостей для початку контрнаступу. За словами Буданова, для успішних операцій ЗСУ потрібно більше техніки. Особливо Київ потребує винищувачів.

Більше новин:

Олександр Сырский війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
Реклама

Головне за день

Окупанти били по Києву балістичними ракетами "Іскандер" - Ігнат

Окупанти били по Києву балістичними ракетами "Іскандер" - Ігнат

12:35 Україна
Масштабна тривога в Україні: вибухи прогриміли на Чернігівщині та Сумщині

Масштабна тривога в Україні: вибухи прогриміли на Чернігівщині та Сумщині

12:22 Україна
У Києві пролунала серія потужних вибухів: перші подробиці

У Києві пролунала серія потужних вибухів: перші подробиці

11:19 Україна
Всі головні новини

Останні новини

12:56

Головоломка на знання англійської: потрібно знайти зашифроване слово за 9 секунд

12:38

Росіяни вдарили по військовому об'єкту Хмельниччини: знищили 5 літальних апаратівВідео

12:35

Окупанти били по Києву балістичними ракетами "Іскандер" - Ігнат

12:22

Масштабна тривога в Україні: вибухи прогриміли на Чернігівщині та Сумщині

12:22

Для одних насолода, для інших - отрута: чим корисний і шкідливий квасВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

11:38

Російські окупанти на Львівщині "денацифікували" трактор і хлів ракетою

11:33

Гороскоп на завтра 30 травня 2023: Тельцям - підстава на роботі, Ракам - шантажВідео

11:22

Коли можна зрізати зелену цибулю: прості поради для дачників

11:19

У Києві пролунала серія потужних вибухів: перші подробиці

Реклама
11:17

Відбили атаки РФ і просунулися вперед: Сирський анонсував наступ ЗСУ

11:12

Росіяни спробували зімітувати масований ракетний ударПогляд

11:07

Огірки виростуть удвічі швидше: як приготувати підгодівлю з хлібаВідео

10:48

"Це вирок": РФ стала "напівбожевільною бензоколонкою при Пекіні" — експертВідео

10:32

Без Пугачової: Галкін з сином покаталися на велосипедах біля моря в Ізраїлі

10:25

Маленькі, але молодецькі: кращі породи собак для квартири

09:55

"Інвестиції в знищення росіян": сенатор США відповів на істерику Медведєва

09:49

У боях на Донбасі загинув воїн-лісник з Вінницької області

09:39

"Герої бойовиків - перезаряджаються": Шварценеггер підтримав хворого ВіллісаВідео

09:22

Враливі душі: 4 знаки зодіаку, яких легко образити

09:00

Росіяни у Бахмуті повторять долю німецької армії під Сталінградом - МусієнкоЕксклюзив

Реклама
08:58

Нічна атака РФ на Україну: сили ППО збили 67 повітряних цілей

08:51

Від 100 до 1,2 тисячі грн: у ПФУ розповіли, кому підвищать пенсії з 1 червняВідео

08:35

Перемога України у війні не гарантована, потрібно довго і важко працювати - ДикийВідео

08:29

"Корейський сценарій" перетворився на елегантний "західнонімецький сценарій"Погляд

08:13

Окупанти вдарили по Одеській області: у порту спалахнула пожежа

07:38

Пригожин підриває режим Путіна, оскільки не отримав нагороду за Бахмут - ISW

06:46

Вночі в Києві лунали вибухи: РФ атакувала столицю дронами і ракетами

06:21

Чи потрібно Україні брати Бєлгород і Воронєж?Погляд

05:15

Як швидко почистити рибу форель: корисні поради, про які ви не здогадувались

04:00

Яке сьогодні свято і в кого День ангела 29 травня

03:20

У чому краще солити сало: геніальний секрет, про який мало хто здогадується

02:50

Зірка бразильських серіалів був виявлений мертвим у своєму власній скрині

02:20

"Захід провів дуже жирну червону лінію": Дикий розповів про серйозну заборону для РФВідео

01:40

Врожаю не буде: що категорично не можна садити поруч з грушею

00:51

Навіщо 29 травня обов'язково варили гречку та манку: прикмети і що не можна робитиВідео

00:10

Ердоган офіційно переміг на виборах у Туреччині: що відомоВідео

28 травня, неділя
23:56

Топ-5 голлівудських акторок, які пожертвували своєю красою заради ролі

23:21

Як правильно звертатися до жінок : "пАні" чи "панІ" - Авраменко здивував відповіддюВідео

22:51

Гороскоп на червень 2023 для Скорпіонів: перший місяць літа принесе великий прибутокВідео

22:07

Путіна можуть ліквідувати лише за однієї умови, а Пригожин у зоні ризику вже зараз - МаломужВідео

Реклама
21:56

Бригадний генерал розкрив сценарій завоювання ЗСУ переваги в повітрі з F-16

21:30

Чому 30 травня не можна надягати червоний одяг: прикмети і що не можна робитиВідео

20:57

Україні загрожує ізраїльський сценарій: експерт назвав умову капітуляції РФВідео

20:50

Зірка серіалу "Папік" вперше показала обличчя німецького бойфрендаВідео

20:42

У Зеленського назвали ключовий чинник для закінчення війни з РФВідео

19:54

Вступ "розділеної" України в НАТО: у росіян почалася істерикаПогляд

19:43

Айдар пішов на штурм і вибив окупантів з позицій під Бахмутом — джерело в Мережі

19:27

"Хочуть розчленувати нашу країну": Лавров закотив істерику через Україну і F-16Відео

19:23

"Мама, цілуватися!": Олексій Панін засвітився в міцних обіймах Вєрки СердючкиВідео

19:01

Пекло наступає: синоптики розповіли, де почнеться атака потужної спекиВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Персони
Роман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новини
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти