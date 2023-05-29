Відбили атаки РФ і просунулися вперед: Сирський анонсував наступ ЗСУ

ЗСУ завдають ворогові значних втрат в особовому складі та техніці, наголосив Олександр Сирський.

https://glavred.net/ukraine/otrazili-ataki-rf-i-prodvinulis-vpered-syrskiy-anonsiroval-nastuplenie-vsu-10473841.html Посилання скопійоване

Олександр Сирський анонсував наступ ЗСУ / Колаж фото 28-ма ОМБр імені лицарів Зимового походу , t.me/osirskiy

Українські сили оборони відбивають всі спроби ворога просунутися вперед в районах Білогорівка, Cпірне, Новоселівське, Торське, заявив командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

При цьому ЗСУ завдають ворогові значних втрат в особовому складі та техніці, написав він у Telegram.

"Лиманський напрямок. Наші частини і підрозділи продовжують стійко утримувати займані рубежі і позиції, відбивають всі спроби ворога просунутися вперед в районах Білогорівка, Спірне, Новоселівське, Торське, завдають йому значних втрат в особовому складі і техніці", — зазначив український генерал.

відео дня

"Зустрівся з командирами частин і підрозділів, які виконують завдання на найбільш "гарячих точках" фронту. Спільно обговорили можливі сценарії розвитку подій на цьому напрямку та поточну ситуацію на фронті", — поінформував Сирський.

Як зазначив Сирський, "скоро настане той час, коли ми перейдемо до активних наступальних дій, визначив конкретні завдання на підготовку до них".

Крім того, командувач Сухопутними військами ЗСУ "подякував та нагородив на передовій воїнів 10 огшбр, 54 омбр, 81 одшбр, 95 одшбр, 92 омбр. Від офіцера до солдата всі з честю виконують свій обов'язок перед українським народом", — написав він.

Контрнаступ ВСУ

Нагадаємо, експерт Євген Дикий не виключив, що в ході контрнаступу ЗСУ можуть просто обійти територією РФ лінію оборони, яку росіяни збудували від Сватового до Кремінної.

Водночас він вважає, що завадити реалізації цього сценарію може позиція західних союзників.

Військовий експерт Роман Світан в інтерв'ю Главреду сказав, що Україна, ймовірно, проведе два контрнаступи - влітку і восени.

В ході літньої кампанії ЗСУ звільнятимуть Крим, осінньої – Донбас.

Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов вважає, що Україна вже має необхідний мінімум військових можливостей для початку контрнаступу. За словами Буданова, для успішних операцій ЗСУ потрібно більше техніки. Особливо Київ потребує винищувачів.

Більше новин: