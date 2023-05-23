"Це скоро розпочнеться, у нас вже є мінімум зброї": Буданов анонсував контрнаступ ЗСУ

Глава української розвідки відмітив, що для повного визволення нашої території від російських військ необхідно забезпечити більший обсяг військової техніки.

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Буданов анонсував контрнаступ ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 36-а ОМБР імені контр-адмірала Михайла Бєлінського, скріншот з відео

Українська армія володіє необхідним мінімальним арсеналом зброї, щоб розпочати контрнаступ. Однак для успішного витіснення окупантів з нашої території потрібно більше військового обладнання, зокрема, західні винищувачі. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю японському телеканалу NHK.

"Багато мирних жителів все ще перебувають під російською окупацією, і часу більше не можна втрачати. У нас вже є необхідний мінімум озброєнь. Можу лише сказати, що це незабаром розпочнеться (контрнаступ, - ред.)", - сказав Буданов.

Водночас глава української розвідки відмітив, що для визволення нашої території від російських окупаційних військ необхідно забезпечити більший обсяг військової техніки, зокрема, ЗСУ вкрай необхідні винищувачі.

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"Ми повинні вибити Росію з нашої території. Ми повинні використати всі наші сили та засоби для досягнення цієї мети. Нам потрібні великі запаси зброї та боєприпасів для успішного продовження операції", - наголосив Буданов.

Контрнаступ Збройних сил України

Нещодавно радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував ситуацію навколо очікуваного контрнаступу Збройних сил України. За його словами, контрнаступ України буде проходити в кілька етапів. Представник ОП вважає, що в міру істотного просування підрозділів ЗСУ, очікується значне зростання числа російських військовополонених. Водночас він не виключає, що на початковому етапі контрнаступу ймовірно буде своєрідне "буцання" між протиборчими сторонами.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, що ЗСУ підуть у контрнаступ на новій техніці. Міністр оборони пояснив, що екіпажі повинні бути підготовлені для взаємодії у складі цілого підрозділу, наприклад танкового батальйону: "Тому що у них завдання – виконання завдання, спланованого українським Генеральним штабом".

За словами полковника запасу, військового льотчика-інструктора Романа Світана, ЗСУ підуть у два контрнаступи – влітку та восени. Під час літнього наступу ЗСУ планують вийти до Азовського узбережжя, зайти до Криму та провести зачистку півострова. Осінній контрнаступ передбачає відсікання Донбасу від РФ шляхом заходу в Луганськ і подальшого просування на Ростов і Таганрог.

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