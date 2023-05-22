Україна отримала все для початку контрнаступу, щодо F-16 у США є сумніви - радник Байдена

Сполучені Штати підтримують навчання українських пілотів управлінню винищувачами F-16, однак у Вашингтоні не впевнені в тому, що можуть напряму відправити Україні такі літаки. Президент Джо Байден рішення наразі не ухвалив. Київ отримав все озброєння для запуску контрнаступальної операції ЗСУ. Про це заявив радник американського глави держави з питань національної безпеки Джон Салліван.
Як повідомляє Politico, він сказав про те, що Штати підтримують навчання пілотів ПС ЗСУ управлінню F-16, але у Вашингтоні поки що не впевнені у своїх намірах напряму відправити Україні бойові літаки.
"Враховуючи кількість F-16 на складах європейських союзників і грошей від Конгресу, є багато інших пріоритетів для систем, які можна дати. Президент США ще не ухвалив остаточного рішення", - зазначив Салліван.
За словами Саллівана, США відмовляли Україні в постачаннях винищувачів, оскільки вважали, що військова авіація не була критично важливою для майбутнього контрнаступу ЗСУ. Однак ситуація на полі бою розвивається досить швидко.
"Сполучені Штати мобілізували виняткові зусилля, щоб вчасно і в повному обсязі надати Україні все необхідне для початку контрнаступу. Тепер можна розраховувати на довгострокову здатність України захищатися і стримувати російську агресію", - підкреслив Джон Салліван.
Винищувачі F-16 для України
Президент США Джо Байден 19 травня заявив, що Штати підтримують рішення західних союзників почати навчання українських пілотів управлінню західними винищувачами, серед яких і бойові літаки F-16.
Журналісти американської NBC 19 травня повідомили, що США і союзники на Заході мають намір передати Україні винищувачі F-16. За їхніми даними, літаки можуть відправити Києву не напряму, а шляхом країн-посередників.
Президент України Володимир Зеленський подякував Байдену і назвав його рішення "історичним". Глава Офісу президента Андрій Єрмак, у свою чергу, підтвердив створення авіаційної коаліції для України.
Радник міністра оборони Юрій Сак вважає, що Україна може отримати перші винищувачі F-16 восени. Орієнтовні терміни - кінець вересня-початок жовтня.
Дивіться відео, в якому Юрій Ігнат розповів, які переваги отримає Україна після отримання F-16:
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