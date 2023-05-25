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Атаки на Бєлгородщині можуть бути частиною українського контрнаступу – підполковник

Альона Вороніна
25 травня 2023, 09:27 оновлено 25 травня, 09:38
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Контрнаступ буде не таким, яким його всі очікують побачити. Він відбуватиметься "нелінійно" і складатиметься з безлічі точкових акцій в різних місцях.

Легион Свобода России, Владимир Гулыма
Контрнаступ Сил оборони України відбуватиметься нелінійно, вважає Володимир Гулима/ Telegram Легіон "Свобода Росії", скрін

Контрнаступ Сил оборони України відбуватиметься "нелінійно". Це означає, що він складатиметься з низки різних акцій, які будуть проводитися на різних ділянках фронту.

Рейд, який влаштували у Бєлгородській області країни-агресорки РФ Легіон "Свобода Росії" і "Російський добровольчий корпус", також може бути складовою частиною українського контрнаступу. Таку думку висловив підполковник запасу, оглядач з питань міжнародної безпеки аналітичного центру регіонального співробітництва, військовий експерт Володимир Гулима в інтерв’ю "Обозревателю".

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"Ми уявляємо собі контрнаступ, згадуючи фільми про Другу світову війну. Коли відбуваються масштабні артилерійські підготовки, потім армія піднімається і йде в атаку тощо. Але зараз ХХІ століття, і ми розуміємо, що такого не буде", – зазначає Гулима.

Він наголосив, що найкращим варіантом буде діяти проти російських окупантів "нелінійно", адже країна-агресорка РФ ще досі має потужний військовий потенціал.

За словами Гулими, контрнаступ ЗСУ може бути "нелінійною акцією", яка буде складатися з безлічі точкових акцій в різних місцях. І між цими подіями не завжди буде помітний логічний зв'язок.

Він зазначив, що такі акції уже тривають. Експерт не виключає, що дії російських добровольців з "ЛСР" і "РДК" у Белгородській області можуть бути складовою частиною такого точкового контрнаступу.

"В нашому військовому керівництві казали про велику кількість точкових неочікуваних акцій. Можливо, це одна з них", – припустив підполковник запасу.

Контрнаступ українських військових

Раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що українська армія володіє необхідним мінімальним арсеналом зброї, щоб розпочати контрнаступ. Однак для успішного витіснення окупантів з нашої території потрібно більше військового обладнання, зокрема, західні винищувачі.

Ватажок бойовиків ПВК Вагнера Євген Пригожин боїться, що ЗСУ оточать окупантів Росії в Бахмуті, просунуться на Донбасі, атакуватимуть російські війська в захопленому Криму і підриватимуть Кримський міст. Сили оборони України можуть легко вийти на кордони 1991 року, а на росіян чекає "нехороший сценарій".

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що українські військові намагаються взяти Бахмут у напівоточення, щоб знищити окупантів всередині міста, не штурмуючи позиції ворога. Однак окупанти хочуть завадити цьому та посилюються на флангах біля Бахмута.

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