'Ми завжди готові': Данілов пояснив, коли розпочнеться контрнаступ ЗСУ

Олексій Данілов розповів, що контрнаступу ЗСУ може розпочатись в будь-який момент.

https://glavred.net/ukraine/mi-zavzhdi-gotovi-danilov-poyasniv-koli-rozpochnetsya-kontrnastup-zsu-10473445.html Посилання скопійоване

Данілов розповів про контрнаступ ЗСУ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 93-я ОМБр Холодний Яр

Секретар РНБО Олексій Данілов не може називати точні дати, але сказав, що контрнаступ ЗСУ може початися "завтра, післязавтра або через тиждень".

Данілов зазначив, що українські військові почнуть наступ тільки тоді, коли військове командування дійде до висновку, що "ми можемо отримати найкращий результат на цьому етапі війни".

"Ми завжди готові (до контрнаступу). Так само, як ми були готові захищати свою країну в будь-який момент. І це не питання часу. Ми маємо розуміти, що ту історичну можливість, яку Бог дав нашій країні, ми не можемо втратити, щоб стати незалежною великою європейською країною... Це (контрнаступ) може статися завтра, післязавтра або через тиждень", - про це він розповів у інтерв'ю ВВС.

відео дня

Секретар РНБО пояснив, що не може називати точні дати початку очікуваних подій.

"Цього робити не можна… Перед нашою країною стоїть дуже відповідальне завдання. І ми розуміємо, що не маємо права на помилку", - наголосив Данілов.

Крім того, він відкинув припущення про те, що контрнаступ уже почався. За його словами, "знищення російських центрів управління та російської військової техніки" було завданням ЗСУ ще від 24 лютого минулого року.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що Подоляк повідомив, що армія України почала контрнаступ. Україна використовуватиме озброєння Заходу для ударів по позиціях окупантів Росії у Криму і на Донбасі, сказав радник глави ОП Михайло Подоляк.

У ЗСУ розповіли про новий "сюрприз" для окупантів під Бахмутом. Водночас він наголосив на тому, що ситуація в Бахмуті залишається складною, адже окупанти застосовують велику кількість артилерії. Окупанти вже дізналися про один "сюрприз" від ЗСУ.

Україна отримала все для початку контрнаступу. Сполучені Штати готові підтримати навчання пілотів повітряних сил ЗСУ на винищувачах F-16, сказав радник Байдена з питань нацбезпеки Джон Салліван.

"Вагнерівці" залізли в Бахмут, як щурі до мишоловки. Використовуючи принцип активної оборони, бійці ЗСУ вдаються до контрнаступальних дій на деяких напрямках під Бахмутом.

Більше цікавих новин: