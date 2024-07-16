Відправлення повістки поштою: чи вважатиметься вона врученою - адвокатка

Повістка надсилається з описом вкладення і повідомленням про вручення цінним листом, зазначає адвоката.

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Чи вважатиметься врученою повістка, яка прийшла поштою / колаж: Главред, фото: УНІАН, Генштаб ЗСУ

Якщо розглянути постанову №560 Кабінету міністрів, то там зазначається, що повістка може вручатися не лише під підпис і особисто, а і поштовим відправленням. Про це розповіла адвокатка у сфері військового права та медицини Анастасія Кондрась в інтерв’ю TSN.ua.

"Тут потрібно розуміти, що повістка надсилається з описом вкладення і повідомленням про вручення цінним листом. Тому що якщо, наприклад, поштар прикріпить цю повістку до квитанції про сплату комунальних послуг, або покладе її у поштову скриньку, або прикріпить до дверей — це все буде вважатися не належним чином врученою повісткою. Тобто лише цінним листом", — пояснила вона.

За словами адвокатки, якщо є неможливість вручення взагалі — не можуть знайти військовозобов’язаного, або якщо він відмовляється від підписання, повістка все одно буде вважатися належним чином врученою.

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Оновлення військово-облікових даних в Україні / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 25 до 60 років.

Мобілізація в Україні - що відомо

Нагадаємо, в Україні з 18 травня 2024 року набув чинності новий закон про мобілізацію. Згідно з ним військовозобов'язані особи протягом 60 днів - аж до 16 липня - зобов'язані оновити свої персональні дані в ТЦК і СП.

Також в Україні розширили список категорій військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню. Чиновники Кабміну детально пояснили, хто потрапить під це рішення.

Крім того, магістри, які пішли навчатися на аспірантуру одразу після закінчення повної вищої освіти або через кілька років, не можуть бути мобілізовані. Вони матимуть право на відстрочку.

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