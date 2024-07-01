Повістки поштою: коли вони вважатимуться врученими - у Міноборони пояснили

Речник Міноборони України Дмитро Лазуткін уточнив, як саме працюватиме алгоритм вручення повісток поштою після 16 липня нинішнього року.

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Повістки поштою: коли вважатимуться врученими - у Міноборони розповіли / колаж Главред, фото

Після 16 липня повістки в Україні зможуть надсилати звичайною поштою - одразу після того, як спливе встановлений новим законом про мобілізацію термін у 60 днів на уточнення військово-облікових даних. Про це в ефірі телеканалу "1+1" повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

"Поштою рекомендованим листом дійсно будуть надсилатися повістки після 16 липня. Повістка вважається врученою, якщо людина підписалася особисто - тоді так", - сказав він.

Крім того, Лазуткін конкретно уточнив алгоритм розсилки повісток поштою, який запрацює після 16 липня 2024 року.

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"Приходить рекомендований лист, людина або під підпис отримує, або відмовляється знову ж таки під підпис, або він повертається, і в такий спосіб знову ж таки вважається, що він був доставлений. Якщо людини не було фізично на місці і вона повертається, то тоді запускається механізм адміністративного правопорушення", - пояснив речник Міноборони.

Хто такий Дмитро Лазуткін? Дмитро Лазуткін (18 листопада 1978, Київ) - український поет, журналіст, телевізійний продюсер, спортивний коментатор. Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (2024). З 2023 року проходить військову службу у складі 47 ОМБр "Магура" ЗС України. З 10 квітня 2024 року є спікером Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

Оновлення даних у ТЦК - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, військовозобов'язані до 16 липня зобов'язані оновити свої персональні дані. Також відомо, які документи потрібно надати ТЦК або ЦНАПу.

Водночас співробітники Національної поліції мають право примусово доставляти людей, які перебувають у розшуку, в ТЦК і СП (у просторіччі - військкомати) в порядку адміністративного затримання.

Крім того, наразі немає жодних вагомих підстав для подовження часу, який дається військовозобов'язаним українцям, для поновлення своїх військово-облікових даних.

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