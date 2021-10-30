Київ захлеснув бум масової вакцинації від COVID-19: люди стовпилися в чергах за щепленням

Кияни штурмують пункти в ТРЦ для того, щоб прищепитися від коронавірусу / facebook.com/vitaly.manko

Житель Києва масово кинулися вакцинуватися проти СOVID-19, в результаті чого в пунктах щеплення утворилися великі черги. Вже з 1 листопада тим киянам, у яких немає щеплення від коронавірусу або ПЛР-тесту на 72 години, не можна буде користуватися транспортом, а також ходити до кафе, кіно і ресторанів.

У соціальних мережах з'явилося безліч фотографій і відеозаписів того, як українці на тлі посилення карантинних заходів стоять в чергах на вакцинацію.

Бум вакцинації у Києві

У Києві, де з 1 листопада буде жорсткий карантин, який передбачає вільне пересування тільки для вакцинованих та осіб з ПЛР-тестами, утворилися черги в лікарнях і центрах масової вакцинації.

Очевидці публікують кадри, як десятки жителів міста стоять у пункті вакцинації в одному з ТРЦ.

Черги з тих, хто бажає зробити щеплення, фіксуються і в магазині будматеріалів на Берковецькій.

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Люди стоять у черзі за отриманням вакцини і в ТРЦ Мармелад.

Черга за щепленням в ТРЦ Мармелад / Обозреватель

На Центральному залізничному вокзалі в пункті вакцинації також багато людей. Там щепитися зібралися ті, хто вирушає до інших областей.читайте такожКафе, ресторани і транспорт під забороною, але не для всіх: Київ офіційно в червоній зоні з 1 листопада

Люди на вокзалі чекають своєї черги на вакцинацію / Обозреватель

Люди прагнуть зробити щеплення і в Міжнародному виставковому центрі. За порядком там слідкує Муніципальна варта.

Кияни вирушили вакцинуватися до МВЦ / Обозреватель

"Файзера немає"

Громадський активіст Віталій Манько на своїй сторінці у Facebook пише, що людей в чергах зібралося багато і вони порушують профілактичні заходи у вигляді дотримання соціальної дистанції. Вакцини Pfizer, якою хочуть щепитися кияни, не вистачає.

"Доказ брехні міністра охорони здоров'я. Пункт вакцинації в торговельному центрі. Частина людей записана на Pfizer, частина без запису - жива черга. Мови про безпечну дистанцію немає. Люди стоять впритул один до одного, - написав він.

Людям у черзі кажуть, що вакцина Pfizer закінчилася / facebook.com/vitaly.manko

Людям у черзі кажуть, що вакцина Pfizer закінчилася / facebook.com/vitaly.manko

Локдаун у Києві

У Київській міській державній адміністрації попереджали, що жорсткий карантин у Києві стане "локдауном невакцинованих", і закликали жителів столиці зробити щеплення для того, щоб вільно пересуватися містом.

Мер столиці Віталій Кличко у четвер, 28 жовтня, заявив про те, що у Києві посилять карантин з 1 листопада. Поїздки в громадському транспорті, відвідування кафе, барів і ресторанів дозволені тільки у тому випадку, якщо у людини є сертифікат вакцинації, або ж ПЛР-тест терміном на 72 години.

Кличко у п'ятницю, 29 жовтня, нагадав, що заклади у Києві за червоної зони і локдауну зможуть працювати у тому випадку, якщо вони забезпечать дотримання вимоги 100% вакцинації персоналу і відвідувачів.