Каталися по підлозі й тягали за волосся: у Києві люди побилися в черзі на щеплення від COVID-19

У Києві люди побилися в черзі на щеплення від коронавірусу / Скріншот відео facebook.com/operativeukr

З 1 листопада Київ перейшов до червоної зони. Щоб уникнути наслідків "карантину невакцинованих", жителі столиці масово пішли робити щеплення від коронавірусу. У довгій черзі справа дійшла до бійки.

Відповідне відео опублікував Київ Оперативний у Facebook.

"За кілька годин до запровадження червоної зони люди в центрах вакцинації збожеволіли", - йдеться в описі до відео.

Як видно на кадрах, біля входу в центр вакцинації зібрався натовп людей, які хотіли отримати щеплення від COVID-19. При цьому частина людей стовпилася біля двох чоловіків на підлозі, які билися. Крім того, поруч дві жінки хапали одна одну за волосся і штовхалися.

Зазначимо, хоча люди, які хотіли зробити щеплення були в масках, про дотримання соціальної дистанції через стовпотворіння навіть не йшлося.

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Як повідомляв Главред, з півночі понеділка, 1 листопада, Київ офіційно перейшов до червоної зони карантину. З сьогоднішнього дня в столиці почали діяти суворі обмеження, але торкнуться вони лише невакцинованих від коронавірусу громадян.

Зокрема, з 1 листопада для того, щоби відвідати торговий центр, заклад харчування або деякі державні установи, а також проїхатися в громадському транспорті столиці, потрібно пред'явити один з наступних документів:

сертифікат про вакцинацію проти COVID-19 ("жовтий" або "зелений" внутрішній документ або міжнародний);

негативний свіжий тест, зроблений методом ПЛР або експрес-методом для виявлення антигену SARS-CoV-2;

документ, що засвідчує одужання від коронавірусу.

Точна дата, коли Київ вийде з червоної зони, поки що невідома.

Раніше Міністерство охорони здоров'я України затвердило список медичних протипоказань та застережень для вакцинації від коронавірусної інфекції COVID-19. Довідки про протипоказання для щеплення почнуть видавати вже на початку листопада.