Третє щеплення від COVID-19: Ляшко відповів, коли в Україні введуть бустерну дозу

Міністр охорони здоров'я назвав головну умову.
Бустерна доза вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 стане доступна жителям України після перетину позначки в 50% вакцинованих громадян, заявив Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
"Як тільки перетнемо позначку в 50% вакцинованого населення в Україні, ми повернемося до питання бустерної дози, або повторної, дворазової вакцинації проти коронавірусної хвороби", - передає слова голови МОЗ "Інтерфакс".
Ляшко також зазначив, що станом на сьогоднішній день (5 листопада - ред.) таку позначку перетнуло лише місто Київ з показником в 55% вакцинованих жителів (принаймні однією дозою).
читайте такожЧому вакцинація рятує життя: лікар навів немислиму статистику з власного досвідуКрім того, за словами міністра, понад 40% вакцинованих зафіксовано в Полтавській, Київській та Дніпропетровській областях.
Вакцинація в Україні
Станом на 5 листопада обидві дози вакцини отримали 7,7 млн українців.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів, затверджено порядок відсторонення від роботи невакцинованих працівників, для яких щеплення проти COVID-19 є обов'язковим. Невакцинованих співробітників будуть усувати від роботи з 8 листопада до моменту вакцинації.
На останньому брифінгу глава МОЗ підкреслив, що тільки вакцинація захищає і рятує життя.
"Ключовою особливістю цієї хвилі є те, що 93% госпіталізованих не вакциновані від COVID-19. Майже всі важкі випадки, що вимагають реанімаційних заходів також не вакциновані", - заявив Ляшко.
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