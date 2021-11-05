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Туберкульоз не причина для відмови від щеплення - МОЗ

5 листопада 2021, 15:08

У Міністерстві вважають, що вакцинація потрібна людям з туберкульозом.

туберкульоз
Щеплення від коронавірусу потрібне і при туберкульозі-МОЗ / фото: likar.info

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що протипоказання до вакцинації від коронавірусу для хворих на туберкульоз обмежені.

Як пише УНІАН з посиланням на слова зав. відділом координації програм діагностики та лікування туберкульозу Центру громадського здоров'я МОЗ України Яну Терлєєву, такі пацієнти більш вразливі щодо захворюваності коронавірусною інфекцією.

"По-перше, точка дотику-легкі: здебільшого і при туберкульозі, і вірусної інфекції уражається саме цей орган. З іншого боку, пацієнти з туберкульозом зазвичай мають зниження імунної системи, а це додаткова сприйнятливість будь-якої додаткової інфекції. Саме вакцинація і є одним з тих дієвих методів, який може в умовах поширення пандемії COVID - 19 додатково захистити пацієнтів з туберкульозом від ураження коронавірусною інфекцією", - розповіла Терлєєва.

читайте такожСоціологи з'ясували, чому українці не хочуть щепитися від коронавірусуРазом з цим, остаточне рішення про вакцинацію приймає лікуючий лікар.

"Тому що є певні протипоказання, але вони досить обмежені. Зазвичай, це більш гострий початок хвороби, важкий стан, пов'язаний з туберкульозом або іншими супутніми захворюваннями", - додала фахівець.

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Нагадаємо, загальнонаціональне дослідження Центрів контролю і профілактики захворювань (CDC) показало, що мРНК-вакцини проти коронавірусу істотно краще захищають, ніж імунітет після перенесеного захворювання.

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