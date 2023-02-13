Від літаків, до танків і снарядів: Резніков назвав ключові теми нового "Рамштайну"

Напередодні дев'ятої зустрічі коаліції союзників, яка відбудеться на авіабазі ВПС США в Рамштайні, міністр оборони Олексій Резніков окреслив коло питань, які необхідно вирішити для захисту України від агресії РФ.
Серед ключових тем - поставки західними союзниками бойових винищувачів, а також збільшення поставок боєприпасів і формування "танкового альянсу". Про це він написав у своєму Facebook.
За словами глави Міноборони, в черговому засіданні в Рамштайні візьмуть участь представники МО, розвідки, Генерального штабу, а також українські дипломати.
"Темп дуже високий", - підкреслив він.
При цьому міністр оборони назвав головні пункти порядку денного засідання в Рамштайні:
- захист українського неба, в тому числі за допомогою залучення авіаційної платформи;
- розвиток "танкової коаліції";
- формування запасу міцності по боєприпасам;
- тренінгові програми для наших воїнів;
- стабільність підтримки - логістика, обслуговування, ремонт, практична реалізація "військового Шенгену".
"Напередодні був ряд розмов з партнерами – їх залученість і підтримка дають оптимізм", - додав Резніков.
Західна допомога Україні
Раніше повідомлялося, що в ході засідання Контактної групи з питань оборони України, сторони можуть обговорити розробку плану дій щодо наданні Києву в майбутньому винищувачів у разі термінової необхідності.
У штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі 14-15 лютого пройде засідання колективного блоку безпеки заходу на рівні міністрів оборони.
Нагадаємо, глава МЗС Нідерландів Вопке Хукстра раніше зробив заяву про те, що нідерландський уряд розгляне можливості поставок Україні F-16, якщо від Києва надійде відповідний запит. Амстердам вивчатиме таку можливість "неупереджено", оскільки ніяких" табу " на постачання бойової авіації українській державі не існує.
Читайте більше:
- Країни Заходу на Рамштайн-8 домовилися передати Україні до 100 танків Leopard 2-ЗМІ
- Новий Рамштайн і винищувачі для України: ЗМІ дізналися про плани НАТО на лютий
- Україну чекає "авіаційний" Рамштайн, захід дасть винищувачі F-16C / D-Світан