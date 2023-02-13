Від літаків, до танків і снарядів: Резніков назвав ключові теми нового "Рамштайну"

Міністр оборони назвав головні пункти порядку денного засідання в Рамштайні.

Олексій Резніков заявив про важливість поставок західних літаків ЗСУ / Колаж wikimedia.org, УНІАН

Напередодні дев'ятої зустрічі коаліції союзників, яка відбудеться на авіабазі ВПС США в Рамштайні, міністр оборони Олексій Резніков окреслив коло питань, які необхідно вирішити для захисту України від агресії РФ.

Серед ключових тем - поставки західними союзниками бойових винищувачів, а також збільшення поставок боєприпасів і формування "танкового альянсу". Про це він написав у своєму Facebook.

За словами глави Міноборони, в черговому засіданні в Рамштайні візьмуть участь представники МО, розвідки, Генерального штабу, а також українські дипломати.

"Темп дуже високий", - підкреслив він.

При цьому міністр оборони назвав головні пункти порядку денного засідання в Рамштайні:

захист українського неба, в тому числі за допомогою залучення авіаційної платформи;

розвиток "танкової коаліції";

формування запасу міцності по боєприпасам;

тренінгові програми для наших воїнів;

стабільність підтримки - логістика, обслуговування, ремонт, практична реалізація "військового Шенгену".

"Напередодні був ряд розмов з партнерами – їх залученість і підтримка дають оптимізм", - додав Резніков.

Західна допомога Україні

Раніше повідомлялося, що в ході засідання Контактної групи з питань оборони України, сторони можуть обговорити розробку плану дій щодо наданні Києву в майбутньому винищувачів у разі термінової необхідності.

У штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі 14-15 лютого пройде засідання колективного блоку безпеки заходу на рівні міністрів оборони.

Нагадаємо, глава МЗС Нідерландів Вопке Хукстра раніше зробив заяву про те, що нідерландський уряд розгляне можливості поставок Україні F-16, якщо від Києва надійде відповідний запит. Амстердам вивчатиме таку можливість "неупереджено", оскільки ніяких" табу " на постачання бойової авіації українській державі не існує.

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