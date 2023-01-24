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Країни Заходу на Рамштайн-8 домовилися передати Україні до 100 танків Leopard 2 - ЗМІ

24 січня 2023, 19:09
Передати Україні довгоочікувані танки Leopard 2 готові Польща, Фінляндія, Іспанія, Нідерланди та Данія, пишуть журналісти з посиланням на джерело.
Танк Leopard
Україна може отримати до 100 танків, якщо Німеччина надасть право іншим країнам на їх реекспорт - ABC News / Фото US Army

Союзники на Заході планують передати Україні до 100 танків Leopard 2. У постачаннях готові брати участь Польща, Фінляндія, Іспанія, Нідерланди та Данія. Київ отримає танки в тому випадку, якщо Німеччина надасть право на їх експорт.

Як повідомляє ABC News з посиланням на українського чиновника, країни Заходу на зустрічі Рамштайн-8, яка відбулася 20 січня, домовилися про те, що будуть готові передати Україні до 100 танків Leopard 2.

Зокрема, Польща і Фінляндія вже публічно озвучили свої наміри передати танки Києву. Надати Leopard 2 готові й інші держави – Іспанія, Нідерланди та Данія. Але для того, щоб це стало можливим, потрібен дозвіл з боку Німеччини.

Також зазначено, що Україна критично потребує танків Leopard 2. Запаси радянських танків закінчуються, а наразі українська держава не готова запустити їх повноцінне виробництво.

Крім того, джерело додало, що одним з переломних моментів в ситуації з постачаннями Leopard 2 стало рішення Лондона відправити Києву танки Challenger 2.

"Це стало реалістичним після рішення у Великобританії. Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес пробив цю стіну", - підкреслив інсайдер.

Танки Leopard 2 для України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг за підсумками дискусії з міністром оборони ФРН Борисом Пісторіусом зробив заяву, згідно з якою Німеччина незабаром дозволить іншим державам відправляти танки Leopard 2 Україні.

За його словами, країни-союзники України вже можуть готуватися до передачі Києву Leopard 2.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак зазначив, що Німеччина вже отримала запит Варшави про дозвіл на передачу танків Leopard 2. Раніше представники польської влади говорили, що країна готова передати Україні німецькі танки навіть без дозволу Берліна.

Американське інформагентство Bloomberg повідомило, що Німеччина дозволить Польщі передати танки Leopard 2 Україні вже незабаром. Крім того, США, ймовірно, можуть відправити Києву 10 танків Abrams, щоб посилити тиск на Берлін в ситуації з передачею Leopard 2.

Загроза наступу Росії:

новини Німеччини війна Росії та України Танк Leopard 2
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