Новий Рамштайн і винищувачі для України: ЗМІ дізналися про плани НАТО на лютий

Окреме засідання Контактної групи з питань оборони України, яке організовують Сполучені Штати Америки, має відбутися 14 лютого.

Захід готує план про постачання Україні винищувачів у разі термінової необхідності - ЗМІ / wikimedia.org

За три тижні країни Північноатлантичного альянсу проведуть низку зустрічей. В рамках одного із заходів відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України. Під час зустрічі держави можуть обговорити розробку плану дій щодо надання Києву в майбутньому винищувачів у разі термінової необхідності.

Як повідомляє пресслужба НАТО, у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі 14-15 лютого відбудеться засідання колективного блоку безпеки Заходу на рівні міністрів оборони.

У перший день, 14 лютого, за ініціативою США відбудеться окреме засідання Контактної групи з питань оборони України.

За даними американського видання Politicо, одна з можливих тим зустрічі – обговорення постачань винищувачів Україні в рамках військової допомоги. Ймовірно, мова йтиме не про підписання документів щодо передачі Києву військових літаків, а розробку спеціального плану дій для постачань винищувачів на випадок, якщо вони знадобляться українським військам в майбутньому.

Винищувачі F-16 для України

Глава МЗС Нідерландів Вопке Хукстра 20 січня зробив заяву про те, що нідерландський уряд розгляне можливість постачань Україні F-16, якщо від Києва надійде відповідний запит. Амстердам вивчатиме таку можливість "неупереджено", оскільки жодних "табу" на постачання бойової авіації українській державі не існує.

Посол США при ОБСЄ Майкл Карпентер зазначив, що Вашингтон на високому рівні підтримає ініціативи союзників щодо постачання Україні винищувачів F-16.

Американці позитивно реагують на будь-яку допомогу ЗСУ.

Заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга сказав, що Україна за підсумками наступного Раммштайна очікує на позитивн рішення щодо надання Києву бойової авіації.

На думку чиновника, Рамштайн-9 повинен стати новою реальністю.

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